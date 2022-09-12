Украина

Отвлекли внимание и провели решающие атаки, или как Украина переломила ход войны — объяснение от ISW

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 сентября 2022, 19:00
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0:04:27
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