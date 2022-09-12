Отвлекли внимание и провели решающие атаки, или как Украина переломила ход войны — объяснение от ISW

Украинцы долго ждали контрнаступления ВСУ, но никто не мог даже представить, каким молниеносным окажется темп украинских защитников. Один день и сотни новостных сообщений не просто подняли настроение мирным жителям, но и переломили ход войны.

Именно к такому мнению склоняются эксперты американского института изучения войны ISW. В частности, такие успешные и стремительные шаги, заставившие российских оккупантов бежать, стали возможны благодаря кропотливой подготовке и определенным маневрам.

Так, в пользу украинских военных сработали заявления власти и Генштаба ВСУ о контрнаступлении на Херсонском направлении.

Сейчас также смотрят

Кроме того, именно на Юге подверглись наибольшим разрушениям вражеские линии связи и склады боеприпасов. Этому хорошо способствовали поставки западных систем и новейшего вооружения как HIMARS.

Таким образом, российские оккупанты уверенно перебрасывают значительное количество сил и техники в Херсонскую область.

Продолжительное обсуждение, а затем объявление Киева о контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекло российские войска от секторов, на которых украинские силы провели решающие атаки в последние несколько дней.

К тому же, эксперты отмечают, что благодаря умышленному обсуждению украинской власти контрнаступления на Херсонском направлении и мощному наступлению ВСУ в Харьковской области заставили оккупантов в очередной раз забыть о своих планах на так называемый референдум.

В предварительном отчете за 10 сентября ISW отмечает, что ВСУ всего за несколько дней успели освободить больше территорий, чем оккупанты смогли захватить за несколько месяцев.

Украинские силы заняли более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября — больше территории, чем российские силы, захватили за все свои операции с апреля.

Когда закончится война в Украине

Однако эксперты предупреждают, что украинцам нужно быть готовыми, что война может все же затянуться до 2023 года. Конечно, сейчас идет контрнаступление, но для его продолжения потребуется новая подготовка.

За это время оккупанты могут успеть восстановить определенную оборонную линию, что может замедлить освобождение всей украинской земли.

Но, несмотря на это, Украина уже переломила ход войны в свою пользу, поэтому с новыми наступлениями ВСУ, российские войска все больше будут терять способность адекватно биться и реагировать на атаки.

Однако не забывают в Генштабе и о городах и селах других областей, которые ожидают освобождения. Читай, какие населенные пункты ВСУ официально освободили в Херсонской области.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!