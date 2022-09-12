Херсонская область возвращается домой: ВСУ официально освободили новые населенные пункты

Деоккупация Украины продолжается. ВСУ все чаще радуют украинцев успехами на фронте. За последние несколько недель наши защитники освободили от врагов около полутысячи квадратных километров.

Об этом во время брифинга заявила представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны.

Наталья Гуменюк утверждает, что украинские военные продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров.

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Кроме того, уже можно объявить, что некоторые населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинскими флагами.

По данным украинского Генштаба, к освобожденным городам в Херсонской области присоединились Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок.

Полный брифинг Наталии Гуменюк от 12 сентября смотри в видео:

Освобожденные ВСУ территории с начала сентября 2022 года

Продолжают наши защитники очищать украинскую землю от российских оккупантов и на других направлениях. Читай хронологию освобождения Харьковской области.

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