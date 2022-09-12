Херсонщина повертається додому: ЗСУ офіційно звільнили нові населені пункти

Деокупація України триває. ЗСУ дедалі частіше тішать українців успіхами на фронті. Відтак за останні кілька тижнів наші захисники звільнили від ворогів близько півтисячі квадратних кілометрів.

Про це під час брифінгу заявила речник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні є досить переконливими.

Наталія Гуменюк стверджує, що українські військові просунулися на різних ділянках від чотирьох до кількох десятків кілометрів.

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Крім того, вже можна оголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені та перебувають під українськими прапорами.

За даними українського Генштабу, до звільнених міст на Херсонщині приєдналися Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка і Сухий Ставок.

Повний брифінг Наталії Гуменюк від 12 вересня дивись у відео:

Звільнені ЗСУ території від початку вересня 2022 року

Продовжують наші захисники очищувати українську землю від російських окупантів і на інших напрямках. Читай хронологію звільнення Харківщини.

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