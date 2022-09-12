Україна

Херсонщина повертається додому: ЗСУ офіційно звільнили нові населені пункти

Валентина Бойко, web-дизайнерка сайту Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Вересня 2022, 15:50
Які населені пункти звільнили ЗСУ на Херсонщині

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