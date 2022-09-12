Люди радіють звільненню, але злочини росіян жахають! Перші кадри з деокупованих містечок і сіл Харківщини

Село Гракове, між Чугуєвом та Балаклією, пережило шість із половиною місяців окупації. Тепер сюди зайшли не лише українські військові, а й Національна поліція. У них попереду чимало роботи, вони фіксуватимуть злочини окупаційних військ.

Видно потрощену церкву, поряд автівки зі знаками Z. У населеному пункті нема вцілілих будівель. Біля знищеної школи купа слідчих — поліція, прокуратура, поняті та головний свідок.

Люди розповідають, як росіяни заходили до їхніх домівок та погрожували розстрілом, змушували копати ями.

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39-річний Сергій Луцай — місцевий мешканець. Показує правоохоронцям узгірок, де він ще у березні власноруч ховав двох молодих хлопців. Сьогодні, півроку потому, криміналісти дістали тіла. Вони зазначають, що є вогнепальні поранення і немає вух, що свідчить про звірства та катування.

Сергій Луцай каже: можливості виїхати на контрольовану Україною територію не було.

Вони перекрили всі виходи. Молодих хлопців не випускали, можна було виїхати тільки в Росію, — каже чоловік.

Хто ці закатовані й за що їх вбили, слідчі ще з’ясовують. Нині вони оглядають кожен будинок у звільненому селі, у кожному третьому жили окупанти. Відрізнити, кажуть поліціянти, легко.

— Якщо не проживали, подвір‘я чисте, частково доглянуте. Якщо проживали, то ми бачимо дуже багато сухпайків або залишені, або використані. Сміття — де їли, там і лишили, — розповідає начальник відділу реагування патрульної поліції Чугуївського району Максим Жук.

Начальник ГУ Нацполіції Харківщини просить мешканців відразу не повертатися до своїх домівок, а дати змогу їх спочатку оглянути слідчим.

Поліція опитує всіх, хто лишався в селі всю окупацію — це близько чотирьох десятків людей.

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