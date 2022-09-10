Контрнаступ України на Півдні: ЗСУ просуваються в тил ворога, а колаборанти тікають швидше за росіян

Керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону про ситуацію на південному напрямку фронту, успіхи ЗСУ та про найкращий шлях для окупантів в Україні.

За минулу добу нами було знищено понад 70 окупантів, дев’ять танків, дві гаубиці великокаліберної артилерії, якими вони постійно гатили по Нікопольському району, — каже Гуменюк.

Росіяни, не маючи змоги протистояти контрнаступу ЗСУ, виміщають свою злість в обстрілах мирного населення міст, які вони не можуть захопити.

Вночі окупанти знову завдали ударів по Миколаєву та Нікопольському району. На щастя, постраждалих немає.

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Тим часом на фронті в наших військових є значні успіхи, про які скоро стане всім відомо.

Є просування наших військ по лінії південного фронту на різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. Найближчим часом ми повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців, — зазначає представниця штабу.

За її словами, колаборанти збирають свої речі та вшиваються ще швидше за росіян, оскільки усвідомлюють, що кара буде неминучою. А загарбникам можна лише порадити якнайскоріше здаватись у полон українським військовим.

Окупанти мстять мирному населенню України та нещадно стирають з лиця землі наші міста. Евакуація з Оріхова Запорізької області — чи не єдиний шанс для місцевих вижити в умовах російської навали.

Адже останнім часом росіяни гатять по населеному пункту майже без упину вдень і вночі. Дивись, як надзвичайники рятують літніх та маломобільних людей.

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