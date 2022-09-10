Вивозять літніх та недужих з-під російських бомб — як надзвичайники рятують людей з Оріхова

Окупанти день за днем стирають з лиця землі містечко Оріхів, що за півсотні кілометрів від Запоріжжя. Останнім часом вони гатять майже без упину вдень і вночі.

Усіх тамтешніх уже нечисленних мешканців закликають негайно евакуюватися. Утім, охочих не так уже й багато. Напередодні надзвичайникам вдалось вивезти з-під бомб менш як два десятки літніх та недужих містян, які нарешті погодилися полишити свої побиті домівки.

Сімох чоловіків та 11 жінок доправили до одного із запорізьких соціальних притулків. Посадовці тому тішаться, бо ж, кажуть, ці люди мали найменші шанси вижити там, під бомбами.

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У Запоріжжі, запевняють, вони можуть безкоштовно мешкати, харчуватись та отримувати меддопомогу скільки завгодно. Однак маломобільних людей в Оріхові лишається ще понад сотня.

Якщо в людей є бажання виїжджати — вони звертаються до голови громади чи до заступників. Ми формуємо списки й за можливості, за безпекової ситуації, відправляємо евакуаційні автобуси у супроводі ДСНС.

Про це розповідає заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова.

Уже три місяці поспіль російські загарбники щоночі випускають по Харкову кілька ракет. Обстріл Харкова 09.09.2022 забрав життя чотирьох людей та скалічив щонайменше десятьох. Дивись, яка ситуація в місті.

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