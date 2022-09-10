Актуальна карта бойових дій в Україні 10 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Україна продовжує свою героїчну боротьбу проти середньовічних імперських зазіхань Росії на суверенну державу.

На сьогодні відомо про те, що українські військові успішно відбили атаки загарбників у районах Костянтинівки, Прудянки, Вірнопілля, Зайцевого, Авдіївки та інших населених пунктів.

ЗСУ щодня наближають день перемоги України. А от мирному населенню варто дбати про свою безпеку та знати про потенційно небезпечні напрямки.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом поточної доби ворог завдав понад 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка.

Противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;

напрямку — в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області; на Харківському напрямку — в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;

напрямку — в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка; на Слов’янському напрямку — в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;

напрямку — в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського; на Краматорському напрямку — неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки;

напрямку — неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки; на Бахмутському напрямку — в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе;

напрямку — в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе; на Авдіївському напрямку — в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків;

напрямку — в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків; на Новопавлівському напрямку — неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;

напрямку — неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки; на Запорізькому напрямку — в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя;

напрямку — в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя; на Південнобузькому напрямку — вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.

Протягом доби українська авіація здійснила понад десять ударів, у ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше 2 БпЛА противника.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ завдали ударів по:

трьох пунктах управління ворога;

понтонній переправі;

28 об’єктах зосередження живої сили та бойової техніки, зокрема складів з боєприпасами та вогневих позицій артилерії противника.

Зараз в Україні розпочали навчання воїнів ЗСУ із західними партнерами. Це лише один приклад того, як солідарні демократичні держави допомагають нашій країні перемогти нахабне російське вторгнення.

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Головне фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

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