Актуальна карта бойових дій в Україні 10 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Україна продовжує свою героїчну боротьбу проти середньовічних імперських зазіхань Росії на суверенну державу.
На сьогодні відомо про те, що українські військові успішно відбили атаки загарбників у районах Костянтинівки, Прудянки, Вірнопілля, Зайцевого, Авдіївки та інших населених пунктів.
ЗСУ щодня наближають день перемоги України. А от мирному населенню варто дбати про свою безпеку та знати про потенційно небезпечні напрямки.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом поточної доби ворог завдав понад 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України.
Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка.
Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка.
Противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:
ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.
ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.
Протягом доби українська авіація здійснила понад десять ударів, у ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше 2 БпЛА противника.
Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ завдали ударів по:
Зараз в Україні розпочали навчання воїнів ЗСУ із західними партнерами. Це лише один приклад того, як солідарні демократичні держави допомагають нашій країні перемогти нахабне російське вторгнення.
Військовий експерт Олег Жданов розповів про підтримку України США та Європи. Читай, хто залишається головним локомотивом постачання нам зброї.
Головне фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка
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