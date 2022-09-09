Світ досі сподівається умиротворити Путіна? Олег Жданов про те, які настрої в Європі

У світі зараз відбуваються великі зміни: війна в Україні цьому сприяє. Але й досі в Європі існує надія, що Путіна можна зупинити та домовитися з ним.
Які ж настрої зараз переважають в Європі та хто допомагає Україні, розповів Олег Жданов.
Зараз в Україні розпочали навчання воїнів ЗСУ із західними партнерами. Жданов вважає, що така система навчання є ефективною: практику зараз показують наші військові на Слобожанському напрямку.
У поєднанні з західною зброєю відточення військових навичок є найкращим способом ведення війни.
У поєднанні з західною зброєю відточення військових навичок є найкращим способом ведення війни.
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Стара Європа не особливо поспішає надавати нам зброю та допомогу: вона досі сподівається на те, що Путіна можна втихомирити та домовитися з ним.
— Є США, які покривають наші військові потреби ленд-лізом, і Джо Байден наголошує: ця війна стосується кожного з нас. США залишається головним локомотивом постачання нам зброї. А Європа свої резерви уже вичерпала.
Навесні всі підприємці Німеччини були готові ввімкнути своє виробництво на повну та виробляти для України гаубиці. Але влада Німеччини зробила свій вибір — канцлер вкотре гальмує активну допомогу Україні.
Європа “меншої швидкості” виявилася ближчою до нас, але якщо між ультрасилами Німеччини триватимуть такі баталії, то Європі загрожує розкол за інтересами.
Європа “меншої швидкості” виявилася ближчою до нас, але якщо між ультрасилами Німеччини триватимуть такі баталії, то Європі загрожує розкол за інтересами.
А як українські воїни орудують американською зброєю, можеш дізнатися з історії про Олександра — світового рекордсмена зі знищення техніки ворога за один день!
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