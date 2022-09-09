Світ досі сподівається умиротворити Путіна? Олег Жданов про те, які настрої в Європі

У світі зараз відбуваються великі зміни: війна в Україні цьому сприяє. Але й досі в Європі існує надія, що Путіна можна зупинити та домовитися з ним.

Які ж настрої зараз переважають в Європі та хто допомагає Україні, розповів Олег Жданов.

Зараз в Україні розпочали навчання воїнів ЗСУ із західними партнерами. Жданов вважає, що така система навчання є ефективною: практику зараз показують наші військові на Слобожанському напрямку.

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У поєднанні з західною зброєю відточення військових навичок є найкращим способом ведення війни.

Стара Європа не особливо поспішає надавати нам зброю та допомогу: вона досі сподівається на те, що Путіна можна втихомирити та домовитися з ним.

— Є США, які покривають наші військові потреби ленд-лізом, і Джо Байден наголошує: ця війна стосується кожного з нас. США залишається головним локомотивом постачання нам зброї. А Європа свої резерви уже вичерпала.

Навесні всі підприємці Німеччини були готові ввімкнути своє виробництво на повну та виробляти для України гаубиці. Але влада Німеччини зробила свій вибір — канцлер вкотре гальмує активну допомогу Україні.

Європа “меншої швидкості” виявилася ближчою до нас, але якщо між ультрасилами Німеччини триватимуть такі баталії, то Європі загрожує розкол за інтересами.

А як українські воїни орудують американською зброєю, можеш дізнатися з історії про Олександра — світового рекордсмена зі знищення техніки ворога за один день!

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