Мир до сих пор надеется умиротворить Путина? Олег Жданов о том, какие настроения в Европе

В мире сейчас происходят большие перемены: война в Украине этому способствует. Но до сих пор в Европе существует надежда, что Путина можно остановить и договориться с ним.

Какие же настроения сейчас преобладают в Европе и кто помогает Украине, рассказал Олег Жданов.

В Украине начали обучение воинов ВСУ с западными партнерами. Жданов считает, что такая система обучения эффективна: практику сейчас показывают наши военные на Слобожанском направлении.

В сочетании с западным оружием отточивание военных навыков является лучшим способом ведения войны.

Старая Европа не особо спешит предоставлять нам оружие и помощь: она до сих пор надеется, что Путина можно утихомирить и договориться с ним.

— Есть США, которые покрывают наши военные нужды ленд-лизом, и Джо Байден отмечает: эта война касается каждого из нас. США остаются главным локомотивом снабжения нам оружия. А Европа свои резервы уже исчерпала.

Весной все предприниматели Германии были готовы включить свое производство по полной и производить для Украины гаубицы. Но власти Германии сделали свой выбор — канцлер в очередной раз тормозит активную помощь Украине.

Европа “меньшей скорости” оказалась ближе к нам, но если между ультрасилами Германии будут продолжаться такие баталии, Европе грозит раскол по интересам.

А как украинские воины орудуют американским оружием, можешь узнать из истории об Александре — мировом рекордсмене по уничтожении техники врага за один день!

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