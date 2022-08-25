Мировой рекордсмен по уничтожению россиян — слышали о таком? История штурмовика Александра с Javelin’ом в руках

Война — это, конечно, не романтично. Однако если бы сейчас кто-то из голливудских режиссеров взялся за съемку экшн-боевика об украинско-российской войне, то мог бы взять на главную роль украинского героя Александра, который за один день уничтожил шесть единиц российской техники.

А все было так: гранатометчику 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Александру дали противотанковый ракетный комплекс Javelin — и он смог стать мировым рекордсменом по уничтожению бронированных целей.

Об этом парне знает даже Джо Байден: он процитировал штурмовика во время своего выступления и назвал Александра украинским героем.

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Его историю рассказывает журналист Украинской правды Ярослав Галас.

От Айдара к штурмовику

Александра можно считать именно тем, о ком сейчас говорят: “Зачем нужны супергерои, если есть ВСУ?” Несмотря на то, что в гражданской жизни он занимается обслуживанием счетчиков, вот уже восемь лет мужчина защищает территорию Украины.

В 2014 году он выбрал добровольческий батальон Айдар, потому что там давали хорошую подготовку. Служил там два года — успел получить два нетяжелых и одно серьезное ранение.

— Работали разведкой — заходили в глубокий тыл врага и проводили собственные спецоперации, — рассказывает военный. Во время одной из них он получил тяжелое ранение, после которого бег на длинные дистанции ему был противопоказан — в ноге так и осталось десять осколков из 19 полученных.

За время службы в Айдаре Александр получил еще два ранения, а в 2016 году он перевелся в 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду. С тех пор военное дело стало для него привычной работой — за годы службы отдыхал несколько раз во время плановых отпусков.

Накануне полномасштабного вторжения мы были в Мариуполе, всего в нескольких метрах от врага.

За четыре дня до войны Александр вызвался освоить натовские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и NLAW. Учения провели теоретические — рассказывали о строении и принципе действия по макетам.

Признается: ничего сложного в использовании этого оружия не было. Но когда 24 февраля началось полномасштабное вторжение России на территорию суверенной Украины, штурмовик был одним из немногих, кого не одолела паника.

Я связался с командиром и отправился в свое подразделение в зону боевых действий. Мы так и не успели хотя бы раз стрельнуть из ПТРК на полигоне. Даже не видели, как стреляют другие.

В первые дни второй активной фазы войны с Россией Александр воевал как пехотинец: с “калашником” и гранатометом. Было тяжело и смертельно опасно: батальон Александра чудом отражал нападения россиян без потерь.

Мужчина делится воспоминаниями — на 100 военных и несколько бронемашин украинской армии шла сотня российских танков.

О первых выстрелах

— Уже в последние дни февраля к нам поступили установки и ракеты Javelin. Командир вызвал меня и спросил, сумею ли я. Я ответил: “Уверен на 90%, что сумею”. Если бы я не смог, то установку отдали бы другому. Я понимал, ведь одна ракета к Javelin стоит около $80 тис.

В руках Александра было шесть ракет. Каждая из них удачно уничтожит шесть целей русского войска из первого выстрела всего за один день!

О своем первом выстреле военный рассказывает завораживающе. Говорит, что он состоялся на окраине одного из сел области. Когда две цели оказались в 2,5 км от наших военных, Александр навел Javelin на одну из них и прицельно ударил.

— Я не мог оторвать глаз от того, как ракета летит, как попадает в топливный отсек танка, как он взрывается. Наверное, экипаж сгорел дотла в ту же секунду.

Наш комбат приказал сменить позиции и отойти. Но я вошел в азарт: мне понадобилась еще одна ракета.

Да, это было опасно — обычно оператор Javelin имеет около десяти секунд, чтобы отойти в безопасное место. Ракета из ПТРК оставляет после себя дымный след, так что противнику легко обнаружить, откуда наводился огонь. В итоге так и случилось: уцелевший танк видел Александра и его напарников.

— Россияне открыли огонь из пулеметов, сверху посыпались сбитые пулями ветки. Но если бы я отошел на безопасный участок сразу после первого выстрела, под огнем танка и “бехи” оказалась бы вся моя рота. Поэтому я быстро зарядил вторую ракету, навел на БМП-3 и совершил пуск.

Ракета попала во второй раз. БМП сдетонировал, а вражеский танк отошел на безопасное для себя место.

— Третья ракета была готова уже через несколько минут, с другой позиции. И направлялась она в российскую МТЛБ с зенитно-артиллерийской установкой, — рассказывает Александр.

Эта “мотолыга” ехала так уверенно, хотя рядом пылали танк и БМП. С помощью Javelin я уничтожил три цели за 12 минут, а между выстрелами в танк и БМП не прошло и минуты. Тогда я понял, насколько это мощное оружие.

Менее чем через час Александр вместе с напарником уничтожил еще три боевых целей россиян. Две из них уничтожились настолько легко, что Александру нечего добавить. Но когда он побежал к машине за последней ракетой, услышал крик командира: “Саша, БТР в посадке!”

Вражеский БТР прорвался в посадку к нашим защитникам и начал “крыть” их пулеметным огнем.

— Он был позади меня. Его механик давил наши позиции, стрелял из пулемета по бойцам и пытался их просто переехать на машине. Тот БТР даже переехал одному парню ногу — только мой последний выстрел из Javelin мог его остановить!

В какой-то момент механик БТР увидел Александра из ПТРК и направился прямо на бойца, чтобы задавить.

Я успел выхватить из машины тубус с последней ракетой и начал на бегу раскрывать застежки. А когда БТР был в нескольких метрах, отбросил в сторону саму установку, а сам, в обнимку с ракетой, упал на землю и перекатился в сторону. Колеса прошлись в нескольких сантиметрах от моей спины — БТР врезался в мой Mitsubishi Pajero, пробуксовал, а затем переехал его. Он делал круг, чтобы развернуться.

Этого времени хватило, чтобы Александр запустил Javelin и нацелил его на врага. Даже то, что водитель БТР увидел ПТРК и резко вывернул в другую сторону, не помогло: Александр нажал на пуск.

На самом деле это было очень опасно, ведь вражеская машина была на расстоянии не более 40 м от бойца, а ПТРК Javelin запускают с минимального расстояния 50 м. Это был выстрел от безысходности, потому что другого варианта просто не было.

Ракета попала в задние колеса бронетранспортера, и неуправляемая машина все же смогла отъехать. Экипаж, как потом рассказали военные, успел выскочить и сбежать с поля боя.

Что было дальше

Все последующие дни украинским штурмовикам было очень тяжело — россияне били по ним артиллерией, танками, авиацией. Ребята истощились, потому что враг не давал времени на отдых, к тому же шли холодные дожди.

Александр вспоминает: был один бой, продолжавшийся, без преувеличения, полдня. Столкновение было в одном селе, и украинцы, и россияне передвигались из дома в дом, меняя позиции в зависимости от позиций врага. Тогда были задействованы автоматы, пулеметы, подствольные гранатометы.

— В первые часы село было полностью уничтожено: разрушены дома, повалены столбы. И тут посреди ближнего боя я увидел картину, которая не укладывалась в голове.

По словам Александра, на край села, в 800 м от позиций украинцев, выехал российский Град, стал мордой на дорогу, максимально опустил установку залпового огня и прямым прицелом выпустил всю кассету — 40 реактивных снарядов — по селу.

Он расстрелял и наши позиции, и российские, и скрывавшихся в погребах гражданских. Я не мог представить, что когда-нибудь увижу такое своими глазами. И тогда я понял, что россиянам не жалко жизней — ни своих военных, ни тем более мирных жителей.

Поведение россиян в последующие месяцы Александр действительно не может описать словами, которые подсказывает ему здравый смысл. Он предполагал, что русские либо вечно “обколотые”, либо не имеют привычного для человека инстинкта самосохранения.

— Они вели себя так, словно уже на параде, а не на поле боя: выходили из машин во время огневых атак, стреляли “с колена”, как в кино, двигались медленно, не проявляли эмпатии ни к себе, ни к своим товарищам.

После девяти удачных уничтожений российской техники (они были подтверждены другими бойцами), Javelin… сел. Его батарея разрядилась, и установку пришлось отвезти в безопасное место.

Отправлял родным сообщения с прощаниями

За несколько боев штурмовик Александр убедился в действенности и высокой точности западного оружия именно на примере Javelin. Но, отмечает он, есть и свои недостатки.

Есть недостатки в самом тепловизоре — изображение там нечеткое, плохо “видит” в темноте. К тому же установка боится влаги. Больше всего проблем дает кратность оптики: у Javelin она всего четыре, тогда как российские танки имеют кратность оптики в три раза больше.

В конце апреля 128-ю бригаду посетили журналисты американского издания The Wall Street Journal. Целью было общение с бойцами, воюющими при помощи американского оружия.

После рассказов Александра журналисты, уже годами отслеживающие работу американского оружия в горячих точках, были шокированы: никогда раньше не было зафиксировано случая, когда Javelin уничтожает шесть бронированных целей в течение одного дня. Так что Александр стал мировым рекордсменом.

Это именно Александра цитировал через несколько дней президент США Джо Байден словами: “Без Javelin очень трудно было бы остановить наступающего врага”, — а затем добавил: “Этого оружия касаются руки героев”.

А Александр, о котором знает теперь чуть ли не полмира, смущается и говорит: сожалеет, что в нужный момент не нашлось запасной батареи для его ПТРК — так он уничтожил бы еще больше россиян.

Вместе с тем Александр вспоминает: он уже однажды прощался со своими родными: имеет жену, сына и брата.

В тот день, когда российский Град стрелял по селу, штурмовик записал брату и жене прощальные голосовые — тогда он не рассчитывал выжить. Но выжил.

А когда впоследствии переслушал эти сообщения, с удивлением обнаружил, что они… пустые! Телефон намок, и динамик не распознавал ни звука.

— Очень хочется победить и вернуться домой, потому что никому эта война добра не приносит. Когда сын говорит по телефону: “Папа, пора тебе дома спать”, — так начинает щемить на сердце. Но я обязательно вернусь!

Но не только украинцы так любят родную землю! Есть иностранцы, которые просто влюблены в Украину и чувствуют украинскую душу — их истории читай в нашем материале.

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