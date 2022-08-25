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Мировой рекордсмен по уничтожению россиян — слышали о таком? История штурмовика Александра с Javelin’ом в руках

Виктория Мельник, редактор сайта 25 августа 2022, 22:00
Штурмовик Александр с Javelin
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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