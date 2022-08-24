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Как влюбиться в Украину: истории иностранцев, которые почувствовали в себе украинскую душу

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 августа 2022, 17:00
Іноземці в Україні
Фото: Facebook

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