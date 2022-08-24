Как влюбиться в Украину: истории иностранцев, которые почувствовали в себе украинскую душу

Сегодня граждане разных стран мира всячески пытаются поддерживать украинцев, которые снова борются за свою свободу в тяжелых боях. Увлекаются, удивляются и пытаются понять — как с каждой минутой своей жизни мы любим свою родную страну еще больше.

Кому-то этого никогда не понять, но некоторым удалось открыть и в себе ту украинскую душу, которая тянется к своей родной земле.

Сейчас граждане других стран стремятся помочь чувствовать себя как дома украинцам, потерявшим свое жилье. Однако многие иностранцы даже до начала полномасштабной войны смогли испытать особое чувство любви к Украине, из-за которого не смогли больше с ней расстаться.

Вікна пообщались с гражданами разных стран, которые, однажды ступив на украинскую землю, почувствовали, как в их груди забилось украинское сердце.

Бата Недич

Бата Недич успел снискать славу в Украине, развивая кинематографический мир на ее территории, вкладывая в каждую работу частицу своей души.

До того как переехать в Украину, я жил в Белграде, Москве и Праге, с 1993 года жил в Киеве, а в Одессу переехал в 2017 году, — рассказывает Бата.

Об Украине впервые услышал когда-то давно, еще в детстве. Одна из прабабушек Баты родилась в Золочеве Львовской области. Ее мужчина помнит плохо, рассказы тоже не вспомнить. А вот непонятный акцент сербо-хорватского языка до сих пор отзывается в воспоминаниях.

Впервые попал в Украину проездом в 1981 году. Однако, по словам Баты, свободы передвижения не было. Приходилось двигаться только по предварительно согласованному маршруту и ​​под полным контролем.

Для нас, иностранцев, это была одна из республик СССР, и не было возможности узнать больше из-за железного занавеса…

Первый полноценный день на украинских территориях Бата провел уже в 1989 году, когда приехал на киностудию Довженко снимать советско-югославский фильм. В результате оказалось, что это была последняя картина в такой копродукции и первая в карьере режиссера.

Пока работал над фильмом, пришлось много раз поездить на машине. Маршрут обычно проходил через Киев, Львов, Чоп, а затем дорога простиралась до Белграда.

— Останавливаешься в селе возле колодца просто набрать воды, долить в двигатель, из двора выходит старушка. Живет небогато, все же видно… и говорит: “Сынок, может ты проголодался, идем в дом, поешь”, — вспоминает Бата.

В Украине многое есть, но люди — это уникальное богатство. Вот тогда, стало быть, и возникло желание остаться здесь…

Окончательно режиссер перебрался в Украину в 1993 году. Отчасти такой решительный шаг был обусловлен тем, что родная страна Баты, называвшаяся в то время Югославией, распалась.

Но больше потому, что мои друзья-киношники дали мне чувство дома. Мне здесь хорошо уже почти 30 лет.

Сейчас на вопрос, за что мужчина любит Украину, отвечает достаточно просто, как и все одесситы — вопросом на вопрос: “А как ее не любить?” Говорит, что страна дала ему многое и он пытается тоже не оставаться в долгу и снимать для развития украинской культуры много фильмов и сериалов.

Сын Баты сейчас служит в ВСУ и защищает Украину, когда-то ставшую для его отца родным домом. Дочь режиссера тоже не остается в стороне и всеми силами пытается помогать армии в это тяжелое для страны время.

В Одессе много национальностей, но мы все украинцы! Горжусь!

Маркус Пайзер

Маркус Пайзер родом из Германии, и об Украине слышал еще в школе, как о какой-то очень отдаленной стране. Хотя, как говорит сам мужчина, поездка в нашу страну у него могла занять столько же, сколько и дорога в Париж.

Для немцев страна тогда и сейчас казалась чем-то отдаленным, ведь мы скорее ориентируемся на Западную Европу. Польша, Балтийские страны и Украина кажутся далекими.

Более актуальной тема Украины стала для Маркуса в 2014 году, после событий на Майдане. А дальше была аннексия Крыма и начало войны на Востоке Украины.

Немецкие СМИ детально освещали Евромайдан, но это очень задело меня, так же, как и события 11 сентября 2001 года были чем-то таким, что я никогда не забуду.

Поэтому Маркус начал активно изучать историю Украины и, как сам говорит, отверг точку зрения, что наша страна является частью России.

В 2017 году мужчина впервые посетил Украину. План был сначала просто поехать в пограничную деревню в Польше. Уже через два дня пребывания там Маркус подумал, что можно попробовать поехать еще и во Львов.

Когда я был во Львове, решил, что если я уже в Украине, можно поехать в Киев, чтобы увидеть главные достопримечательности, а также Майдан, который так запечатлелся в моей памяти еще в 2014 году. Вот Киев меня и нашёл!

Как говорит Маркус, именно в Киеве произошел очень счастливый и неожиданный для него случай, который в корне изменил его жизнь. Это было обычное занятие в школе немецкого языка, куда мужчину пригласили рассказать о жизни в Германии. К удивлению Маркуса, студенты были так благодарны, открыты и заинтересованы, что потом еще неоднократно встречались с ним.

В Германии я не чувствовал такой благодарности и искренности, которую проявляли ко мне люди в Украине.

Маркус говорит, что такое отношение и побудило его остаться в Украине еще на некоторое время. Это вовсе не входило в его предыдущие планы, но мужчина все же отважился сосредоточить свои жизненные интересы в столице Украины.

Я помню свой первый день в Киеве. Я приехал на автовокзал и попросил таксиста подвезти меня в гостиницу.

— К счастью, сложилось так, что таксист неправильно понял, куда мне нужно. И я вспоминаю это “блуждание” по Киеву на рассвете, когда я впервые увидел Майдан Независимости, Крещатик и Олимпийский! Днем я прогуливался по Крещатику и попробовал вкусную шаурму на Бессарабской площади.

Все эти места казались мне такими близкими, этот город поразил меня с первого дня.

Теперь у Маркуса не только новое место жительства, но и любимое дело — знакомить украинцев с немецким языком и культурой. Кроме того, не забывает мужчина и учиться у своих учеников, студентов, коллег и друзей.

Для меня украинцы более родные, искренние и честные, чем люди в моей родной стране.

— Несмотря на сложную ситуацию, в которой Украина находится с 24 февраля 2022 года, я абсолютно уверен, что эта страна будет развита до такой, где жить будет одно удовольствие, — уверяет Маркус.

Мужчина убежден — у Украины огромный потенциал. И в его развитии должны участвовать все граждане.

Маркус говорит, что очень любит жить в Киеве и счастлив иметь возможность знакомиться со многими замечательными людьми. Поэтому мужчина надеется, что сможет поделиться теми знаниями об Украине, которые он здесь получил.

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— Например, стать мэром небольшой общины — моя мечта! Для этого я, конечно, должен выучить украинский язык, чего в последние годы из-за нехватки времени мне не удалось сделать.

В марте 2022 Маркус решил вернуться в Германию, но отмечает, что почувствовал пустоту. Понял, что чего-то в его жизни теперь не хватает.

В конце апреля я вернулся в Украину и понял, что Киев — это мой дом!

Уго Полетти

Уго Полетти — итальянский предприниматель, который уже пять лет живет в Одессе. Мужчина родился и долгое время проживал в Милане, но впоследствии отважился переехать в Украину, чтобы развивать бизнес-проект итальянских инвесторов.

В 2020 году, в самый разгар пандемии, Уго основал первую онлайн-газету города на английском языке The Odessa Journal, которая теперь каждый день информирует граждан разных стран мира о событиях в Украине.

С началом войны мужчина был одним из немногих иностранцев в Украине, кто не покинул страну, несмотря на постоянные ракетные обстрелы Одессы.

Поэтому многие международные медиа начали регулярно связываться с ним, чтобы узнать о войне. Профессиональный и жизненный опыт мужчины описан в его недавней книге Nel Cuore di Odessa (В сердце Одессы), изданной в Италии в июне прошлого года.

Впервые Уго узнал об Украине из истории Второй мировой войны. Тогда он решил начать знакомство с географией страны и названиями городов. Это было необходимо, чтобы лучше понимать, где шли битвы самой большой войны века.

Потом Украина стала для меня более узнаваема еще с распада Советского Союза и Оранжевой революции на Майдане.

Относительно предубеждений Уго вспоминает только два образа Украины, которые существовали в сознании иностранцев — легендарная “житница Европы” и красота украинской женщины. Однако вспоминает мужчина и критику в прессе местной коррупции и политической нестабильности.

Но, несмотря на все предосторожности, предприниматель решился посетить Украину. Впервые это произошло еще в 2013 году. Тогда Львов и Одесса поразили невероятной красотой старинных построек, но огорчило мужчину то, что часто они были в неподобающем виде.

А также мужчина отметил, что жизнь украинцев не слишком отличается от европейской. Единственное отличие было в более низком уровне цен и отсутствии установленных часов для приема пищи.

Я нашел образ жизни, уже похожий на европейский.

Более яркими оказались воспоминания не как туриста, а скорее работника. 14 июля 201 года как сегодня помнит итальянец. Тогда Уго присоединился к церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля.

Я погрузился в украинский Голливуд в окружении актеров, журналистов, кинопродюсеров и спонсоров. Моя жизнь в Одессе началась, как фильм, и я думаю, что такой она остается до сих пор.

После фестиваля предприниматель так и не смог расстаться с Украиной. Два года мужчина работал над созданием бизнес-клуба, находил новых друзей и развивал сеть связей. Поэтому, когда контракт закончился в 2019 году, решил, что нужно оставаться.

Я понимал, что моя жизнь в Одессе могла быть интереснее, чем в родном Милане.

Неожиданно Уго понял, что может сделать немало интересных проектов в Украине. Некоторые из них уже прошли проверку в Италии, а поскольку у украинцев европейский стиль жизни, проекты можно хорошо адаптировать.

Жизнь в Одессе была непрерывным открытием интересных вещей.

— Это подарило мне нотку приключений. Кроме того, многие объекты города вдохновили меня на некоторые бизнес-идеи, как наверняка случалось с итальянскими архитекторами и предпринимателями, строившими Одессу.

Но больше всего поразило и очаровало в Украине итальянца то, что молодежь всегда готова работать на будущее. Однажды летом мужчина посетил Ideas festival, на котором неравнодушные общественные деятели обмениваются идеями для развития страны.

Украина — демократическая страна, которая решила переписать собственную историю. Молодое поколение готово работать и сражаться за более современную нацию.

На мероприятиях фестиваля Уго встречал немало молодых украинцев, что его немало удивляло, поскольку в Италии такие мероприятия посещают люди в возрасте около 40-50 лет.

Для меня это был признак поколения, исполненного интереса к миру и будущему.

— Я верю, что эта энергия и естественный инновационный дух украинцев, если их соединить с навыками и опытом европейских компаний и профессионалов, создадут хорошее топливо для интересных проектов для развития страны.

Однако итальянец очень просит больше заботиться о своем прошлом и архитектуре, которая когда-то так очаровала его с первого взгляда.

Улицы украинских городов — имидж страны.

Уго о любви к Украине говорит очень взвешенно. Мужчина отмечает, что это еще не идеальная страна и у нее впереди немало вызовов, но у нашего государства чрезвычайно высокий потенциал благодаря инновационному мышлению украинцев и высокому чувству гостеприимства.

Украина — страна смелых и искренних людей, с настоящим духом свободы, с хорошим чувством творчества как в искусстве, так и в бизнесе.

Украинцы тоже верят в свою страну и прилагают максимум усилий, чтобы она процветала еще многие столетия. Читай интервью дизайнера Валерии Гуземы о возобновлении украинского бизнеса, помощи ВСУ и силе нашего народа.

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