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Як закохатись в Україну: історії іноземців, які відчули в собі українську душу

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 17:00
Іноземці в Україні
Фото: Facebook

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