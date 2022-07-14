Італія відбудує Бучу, а Греція – Житомир? Які країни дали гарантії на відновлення України

Країни світу заявляють, що готові допомогти певним українським містам та регіонам під час відновлення.

Про інтерес до Малина заявили Естонці. А тайванці вивчають, чим можуть бути корисними в Бучі. Тепер це вже всесвітній рух.

Минулого тижня у Швейцарії на потужній конференції з відновлення України зібралися представники 40 країн світу.

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