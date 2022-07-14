Україна

Італія відбудує Бучу, а Греція – Житомир? Які країни дали гарантії на відновлення України

Іван Воронков, відеоредактор Вікна-Новини 14 Липня 2022, 12:00

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