Відбудова після війни — чи готовий світ надавати Україні кошти та звідки їх брати

Шість з половиною мільярдів доларів зібрали на міжнародній донорській конференції, присвяченій збору коштів для України, яка постраждала від війни, розв’язаною Росією.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Також він додав, що його країна виділить ще 100 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Коли Росія несе смерть, країни вільного світу мають нести допомогу.

Європейці одностайно заявили, що вони готові допомогти Україні. Кажуть, приймають у себе українців, які тікають від війни, а на допомогу нашій державі виділяють мільйони євро. Вони вражені сміливістю та відвагою українського народу, який виборює свою свободу.

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Якою бачить ефективну допомогу від партнерів, яка не лише сприятиме нашій перемозі, а й відбудові України, розповів Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що потрібен достатній фінансовий ресурс, щоб українці та українки були забезпечені усім необхідним поки війна триває. А також необхідно створити масштабний план відновлення України після війни на кшталт плану Маршала.

Після Другої світової війни економічну допомогу європейським країнам надавали США. Про європейський план Маршала для України говорив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він переконаний, що донорська конференція – його відправна точка.

Майбутнє безпечної та квітучої України залежить від фінансування на відбудову у поєднанні із необхідними реформами. І це не про довгострокову перспективу, а про зараз.

На відбудову України після війни знадобляться сотні мільярдів євро, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і наголосила, що ЄС допоможе в цьому.

Ми повинні побудувати конкурентноспроможну, процвітаючу країну мрії. І ми в цьому на вашій стороні.

У випадку, якщо вдасться залучити ті необхідні сотні мільйонів доларів на відбудову та реформи, це прокладе шлях для України до Євросоюзу.

Нині Україні допомагають чи не всім світом. Італія збільшує допомогу біженцям на 300 мільйонів євро. Загалом країна виділила 800 мільйонів євро для українців, які тікали від війни.

Україна заслуговує тієї підтримки, яку ми можемо надати, – говорить прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Велика Британія тим часом готова надати Україні ще 45 мільйонів стерлінгів допомоги для більш вразливих верств населення.

Звідки брати кошти на відбудову України

Україна втратила понад 600 мільярдів доларів за ці два місяці повномасштабної війни. Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський розповів про те, звідки можна взяти кошти на відбудову після війни.

Може бути три джерела для фінансів. Перше – це можливість використання подарунку чи кредитів так званих спеціальних прав запозичення.

Це така віртуальна валюта ВМФ, яка була випущена минулого року у великих кількостях в основному через пандемію. У країн великої сімки їх є по 400 мільярдів доларів.

Відповідно на рівні кожної конкретної країни близько 10% цих запозичень можуть бути виділені для України.

Другий за швидкістю інструмент – це вже після надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, надання доступу для нашої країни доступу до європейських фондів, які використовуються для майбутніх і нових членів Євросоюзу.

Третій варіант з точки зору справедливості – це використання коштів країни-агресора. Це може бути конфіскація тих активів, які зараз заморожені як самої РФ, так і російських олігархів, а вже потім спрямування цих грошей на відбудову України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюватиме державна програма, яка передбачає будівництво тимчасового житла для українських біженців.