Революційний крок Євросоюзу: експорт української продукції до ЄС без жодних мит

Українські виробники невдовзі зможуть експортувати свою продукцію до ЄС без сплати будь-яких мит. На такий революційний крок наважився Євросоюз. Усе для того, щоб підтримати наш бізнес, який потерпає від російської навали.

Розбомблені підприємства та елеватори, знищені потужні металургійні заводи. Російські окупанти намагаються знекровити нашу економіку. Та попри це заводи оживають, відновлюють роботу та навіть починають експортувати свою продукцію.

Поки російське у світі бойкотують, Україна має всі шанси замінити продукцію ворога своєю. Щоправда, нині через блокування українських портів росіянами головним ринком збуту для нас є Євросоюз.

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В Африку чи Азію доводиться експортувати теж через територію ЄС, використовуючи європейські порти. Проте така логістика дуже дорога.

У ЄС найкраще продається наша металургія та аграрка, це більш ніж половина нашого експорту.

Водночас багато продукції, особливо з великою доданою вартістю, обкладається величезними митами.

Без мита дозволяється ввозити лише незначну кількість. ЄС установлює так звані квоти. Так Європа захищає свого виробника.

Тепер, щоб підтримати Україну, ЄС ыде на революційний крок та хоче скасувати мита та квоти на абсолютно всю продукцію на рік. Таке рішення ухвалила Єврокомісія.

Тепер це рішення має підтримати Рада ЄС та Європарламент. Однак уряд очікує, що безмитний режим запрацює вже до кінця цього місяця, бо Євросоюз налаштований рішуче.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відновлює роботу кавове виробництво у Рівному.