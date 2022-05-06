Велике переселення бізнесу в Рівне: як відновлює роботу кавове виробництво і не тільки

Російська агресія забирає життя, дім, робочі місця, але не надію. Українські бізнесмени разом з собою евакують цілі підприємства.

З постраждалих від обстрілів областей люди вже перебираються на більш безпечну Рівненщину.

Місцева влада усіляко допомагає їм з пошуком та орендою приміщень та обладнання, адже це нові робочі місця, розвиток місцевого бюджету і підтримка української економіки.

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Так, із Гостомеля на Рівненщину переселилося підприємство з вироблення кави. Працювати під кулями було неможливо, більшість працівників виїхали, а дехто загинув. Тому підприємці вирішили перевезти людей і обладнання у безпечний регіон.

Частина обладнання потрапила під окупацію, але деяке нам вдалося врятувати, — розповідає керівник підприємства Андрій Ягущин.

Та починати довелося мало не з нуля, адже частина сировини згоріла.

Ще одне велике підприємство теж знайшло притулок на Рівненщині. Виробництво паркету здійснило такий вимушений переїзд вперше за 20 років.

На певний час потужності зупинилися, тож власник почав шукати можливості для відновлення роботи.

Він натрапив на програму релокації бізнесу, де підприємцям безплатно допомагають з перевезенням та надають фінансову підтримку.

Справа лишилася за малим — знайти деревообробне підприємство. Воно знайшлося на Рівненщині, тож вироблення паркету перенесли саме туди.

Нині для роботи на підприємстві переїхали в іншу область лише три співробітники з 70.

Компанія для початкового запуску потребує ще 20 працівників.

Планують виробляти 10 тис. кв. м якісного паркету. Загалом перенесення бізнесу саме в цю область розглядає близько двох тисяч підприємців.

Програма підтримки малого та середнього бізнесу в Україні дуже зросла. Але допомагають не лише тим, у кого вже є бізнес, а й тим, хто хоче його створити.

Тепер майбутні підприємці можуть отримати кредит під 0% для розвитку своєї справи.