Большое переселение бизнеса в Ровно: как заново заработало кофейное производство и не только

Российская агрессия забирает жизни, дома, рабочие места, но не надежду. Украинские бизнесмены охотно эвакуируют целые предприятия.
Из пострадавших от обстрелов областей люди перебираются в более безопасную Ровенскую область.
Местные власти всячески помогают этим людям с поиском и арендой помещений и оборудования, ведь это новые рабочие места, развитие местного бюджета и поддержка украинской экономики.
Так, из Гостомеля в Ровенскую область переселилось предприятие по производству кофе. Работать под пулями было невозможно, большинство работников выехали, а некоторые погибли. Поэтому предприниматели решили перевезти людей и оборудование в безопасный регион.
Часть оборудования попала под оккупацию, но часть удалось спасти, — рассказывает руководитель предприятия Андрей Ягущин.
Часть оборудования попала под оккупацию, но часть удалось спасти, — рассказывает руководитель предприятия Андрей Ягущин.
Но начинать пришлось чуть ли не с нуля, ведь часть сырья сгорела.
Еще одно крупное предприятие тоже нашло убежище в Ровенской области. Производство паркета совершило такой вынужденный переезд впервые за 20 лет.
На время производство паркета остановилось, поэтому владелец начал искать возможности для восстановления работы.
Он воспользовался программой релокации бизнеса, в которой предпринимателям бесплатно помогают перевезти предприятие и оказывают финансовую поддержку.
Дело осталось за малым — найти деревообрабатывающее предприятие. Оно нашлось в Ровенской области, поэтому производство паркета перенесли именно туда.
Чтобы продолжить работу на предприятии в другую область переехали только три сотрудника из 70.
Компания для начального запуска нужны еще 20 новых сотрудников.
Компания для начального запуска нужны еще 20 новых сотрудников.
Планируется производить 10 тыс. кв. м качественного паркета. В целом релокацию бизнеса именно в эту область рассматривает около двух тысяч предпринимателей.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса в Украине очень выросла. Помогают не только тем, у кого уже есть бизнес, но и тем, кто хочет создать его.
Теперь будущие предприниматели могут получить кредит под 0% для развития своего дела.