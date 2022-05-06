Большое переселение бизнеса в Ровно: как заново заработало кофейное производство и не только

Российская агрессия забирает жизни, дома, рабочие места, но не надежду. Украинские бизнесмены охотно эвакуируют целые предприятия.

Из пострадавших от обстрелов областей люди перебираются в более безопасную Ровенскую область.

Местные власти всячески помогают этим людям с поиском и арендой помещений и оборудования, ведь это новые рабочие места, развитие местного бюджета и поддержка украинской экономики.

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Так, из Гостомеля в Ровенскую область переселилось предприятие по производству кофе. Работать под пулями было невозможно, большинство работников выехали, а некоторые погибли. Поэтому предприниматели решили перевезти людей и оборудование в безопасный регион.

Часть оборудования попала под оккупацию, но часть удалось спасти, — рассказывает руководитель предприятия Андрей Ягущин.

Но начинать пришлось чуть ли не с нуля, ведь часть сырья сгорела.

Еще одно крупное предприятие тоже нашло убежище в Ровенской области. Производство паркета совершило такой вынужденный переезд впервые за 20 лет.

На время производство паркета остановилось, поэтому владелец начал искать возможности для восстановления работы.

Он воспользовался программой релокации бизнеса, в которой предпринимателям бесплатно помогают перевезти предприятие и оказывают финансовую поддержку.

Дело осталось за малым — найти деревообрабатывающее предприятие. Оно нашлось в Ровенской области, поэтому производство паркета перенесли именно туда.

Чтобы продолжить работу на предприятии в другую область переехали только три сотрудника из 70.

Компания для начального запуска нужны еще 20 новых сотрудников.

Планируется производить 10 тыс. кв. м качественного паркета. В целом релокацию бизнеса именно в эту область рассматривает около двух тысяч предпринимателей.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса в Украине очень выросла. Помогают не только тем, у кого уже есть бизнес, но и тем, кто хочет создать его.

Теперь будущие предприниматели могут получить кредит под 0% для развития своего дела.