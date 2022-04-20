Бесплатная перевозка и денежная поддержка: как работает программа релокации бизнеса

Уже более 300 компаний перевезли свои мощности и работников в западные области по программе релокации бизнеса.
121 предприятие уже работает. Переехать в более безопасные регионы хотят еще полторы тысячи.
Укрзалізниця и Укрпошта бесплатно транспортируют мощности, государство помогает с помещениями на новом месте.
Укрзалізниця и Укрпошта бесплатно транспортируют мощности, государство помогает с помещениями на новом месте.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, как государство помогает эвакуировать бизнес.
В первую очередь ищут свободные помещения, которые бизнес может использовать, а также помогают в расселении работников.
— Предоставляем возможность по упрощенной процедуре подключить это помещение ко всем сетям: водоснабжение, электроэнергия и т.д, — говорит Свириденко.
А директор департамента экономической политики Львовской ОГА Степан Куйбида сообщил, что каждому релоцированному бизнесу оказывают помощь в размере 100 тысяч гривен, а если у предприятия более 20 рабочих мест — сумма дублируется.
Если ты всегда хотел открыть собственное дело, можешь сделать это во время войны. Ранее мы рассказывали, как начать бизнес во время войны.