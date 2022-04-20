Безкоштовне перевезення та грошова підтримка: як працює програма релокації бізнесу

Вже понад 300 компаній перевезли свої потужності та працівників до західних областей за програмою релокації бізнесу.
121 підприємство вже працює. Переїхати у безпечніші регіони хочуть ще півтори тисячі.
Укрзалізниця та Укрпошта безкоштовно транспортують потужності, держава допомагає з приміщеннями на новому місці.
Укрзалізниця та Укрпошта безкоштовно транспортують потужності, держава допомагає з приміщеннями на новому місці.
Міністерка економіки України Юлія Свириденко, розповіла, як держава допомагає евакуювати бізнес.
Насамперед шукають вільні приміщення, які можуть бути використані бізнесом, а також допомагають в розселені працівників.
— Надаємо можливість по спрощеній процедурі це приміщення підключити до всіх мереж: водопостачання, електроенергія тощо, – каже Свириденко.
А директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Степан Куйбіда повідомив, що кожному релокованому бізнесу надають допомогу у розмірі 100 тисяч гривень, а якщо підприємство має понад 20 робочих місць — сума дублюється.
Якщо ти завжди хотів(-ла) відкрити власну справу, то ти можеш зробити це під час війни. Раніше ми розповідали, як розпочати бізнес під час війни.