Заради перемоги: як український бізнес повертається до звичного режиму роботи

Бізнес здатен потужно підтримати Україну в часи війни. Аналітики підрахували, що в нашій державі понад 20% фірм повністю відновили роботу, а третина підприємців готові це зробити найближчим часом. Така динаміка суттєво підвищує шанси економіки вистояти.

Найбільш масово, за підрахунками Європейської бізнес-асоціації, в західні регіони переїхали українські ІТ-компанії. Лише на Закарпатті зараз працює понад 35 тисяч співробітників.

Закарпаття стало тилом, де без перешкод функціонує і місцевий бізнес. Серед них готелі, заводи з виробництва продовольчих товарів, сфера послуг та торгівлі.

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Економісти кажуть, що найбільш суттєва підтримка необхідна виробникам продуктів і ліків, аптекам, аграріям та легкій промисловості. Тож уряд знизив податки: замість 20% ПДВ та податку на прибуток — ставка 2% від обороту, спрощене оподаткування для великого бізнесу та добровільний соцвнесок для першої та другої групи ФОПів.

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