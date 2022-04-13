Lifestyle

Ради победы: как украинский бизнес возвращается в привычный режим работы

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 13 апреля 2022, 17:00

Больше видео
0:03:30
ЗСУ - найголовніший тренд українського TikTok
TikTok ВСУ как еще один вид успокаивающего: миллионная аудитория и фан-страницы наших военных
0:00:50
Харківського кота Степана номінували на премію блогерів
Самый влиятельный инфлюэнсер? Харьковского кота Степана номинировали на престижную блоггерскую премию
Як український Шахтар підтримав Україну та вшанував пам'ять загиблих дітей
176 игрушек создали сектор ангелов. Как Шахтер вышел на дружеский матч в Греции
Білоруський хірург провів найскладнішу операція та витягнув кулю з серця українського військового
Родился в бронежилете! Как украинскому военному вытащили пулю из сердца
Смотреть больше

Последние видео
0:03:34
Бізнес в Україні під час війни - як компанії адаптуються до нових умов

Ради победы: как украинский бизнес возвращается в привычный режим работы
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории
0:13:29
Зеленський закликав Естонію до ембарго російської нафти
Можно потерять весь восток Европы! Зеленский призвал Эстонию к эмбарго российской нефти
Евакуюватись потрібно негайно
Эвакуироваться нужно немедленно! Украинцев призывают покинуть Донбасс, пока еще возможно
0:03:52
Ситуація у Харкові 13.04.2022 - історії очевидців
Тихих районов больше не осталось! Жизнь Харькова под постоянными обстрелами россиян
українські військові Маріуполь
Обрели второй шанс! Арестович о подкреплении полка Азов в Мариуполе
0:03:32
Ситуація на кордоні з Польщею
Каждому хочется домой. Истории украинцев, которые пересекают границу с Польшей
0:01:21
Ситуація у Маріуполі 13.04.2022
За гранью боли: россияне убили более 20 тысяч мариупольцев
0:03:56
Транспорт у Києві
Спрос есть! Как транспорт помогает оживать Киеву
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 13 апреля
Больше видео
Найвідоміші воєнні трибунали
Читать дальше
Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь