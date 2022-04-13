Ради победы: как украинский бизнес возвращается в привычный режим работы

Бизнес способен мощно поддержать Украину во время войны. Аналитики подсчитали, что в нашем государстве более 20% фирм полностью возобновили работу, а треть предпринимателей готовы сделать это в ближайшее время. Такая динамика значительно повышает шансы экономики выстоять.

Наиболее массово, по подсчетам Европейской бизнес-ассоциации, в западные регионы переехали украинские IТ-компании. Только в Закарпатье сейчас работает более 35 тысяч сотрудников.

Закарпатье стало тылом, где беспрепятственно функционирует и местный бизнес. В их числе отели, заводы по производству продовольственных товаров, сфера услуг и торговли.

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Экономисты говорят, что наиболее существенная поддержка необходима производителям продуктов и лекарств, аптекам, аграриям и легкой промышленности. Поэтому правительство снизило налоги: вместо 20% НДС и налога на прибыль – ставка 2% от оборота, упрощенное налогообложение для крупного бизнеса и добровольный соцвзнос для первой и второй группы ФЛП.

Чтобы победить, нужно иметь сильную экономику. Читай, как начать собственное дело и получить кредит под 0%.