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Бизнес-поддержка экономики. Рассказываем о кредите под 0% для предпринимателей и как начать собственное дело

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 сентября 2022, 09:45
Бізнес-підтримка економіці України
Фото: Pexels, Unsplash

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