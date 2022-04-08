Чому зараз саме той час, щоб розпочати власний бізнес — знає Андрій Оністрат

Здається, у будь-кого з’являлися бажання на кшталт купити щось собі, випити кави десь у тихому місці або ж навіть започаткувати свою справу та знову почати заробляти. Однак після цього накриває хвиля сорому. Як можна про таке думати, коли в країні війна?

Проте, як запевняє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, економіка країни має працювати. Тому якщо хтось має змогу перебувати у безпечному місці та щось собі купити — це найкращий варіант підтримки держави у фінансовому плані.

Започаткування своєї справи та створення нових робочих місць теж може допомогти. Тому український бізнесмен Андрій Оністрат, більше відомий як банкір, що біжить, розповідає, як перетворити втрати у можливості та розпочати свою справу під час війни.

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Чи варто взагалі зараз розпочинати свою справу

Сервіси, медична допомога, харчова промисловість, навіть таксі. Усе, чим ми звикли користуватись у звичайному житті — його стало бракувати.

Чомусь люди сидять і щось чекають, — говорить бізнесмен.

Насправді ж у Києві залишилось приблизно 40% населення. І вони як раніше споживали послуги, так і продовжують це робити. Тому навіть з обмеженнями платоспроможності усе це потрібно.

Що потрібно пам’ятати до відкриття бізнесу під час війни

Передусім потрібно пам’ятати, що бізнес — це відповідальність. І якщо людина готова до цього, то зараз найкращі умови для відкриття своєї справи.

Немає великих податків чи конкурентів, тому потрібно лише почати.

Крім того, зараз в Україні діють безпрецендентні умови для ведення бізнесу, а влада ввела різні програми підтримки підприємців.

Однак бізнесу не сприяє суспільний підйом, через який незручно за щось узагалі брати гроші. Люди мають звикнути, що потрібно працювати, щоб заробляти та платити податки. І буде краще, щоб якомога більше людей включилось у цей процес.

Інше питання полягає у тому, що зараз будуть проблеми із платоспроможністю. Люди, м’яко кажучи, не мають грошей та звичних доходів. Такий аспект існує завжди та заважає будь-якому бізнесу.

Зрозуміло, що багато хто буде жорстко економити, це в принципі зараз правильно.

Підприємництво для України — це доля

У західній Європі, наприклад, на будь-якій роботі можна отримувати середню чи навіть високу зарплатню. І для них власний бізнес — це ризикований крок.

У нас же найперше, що приходить в голову, коли думаєш про професійну реалізацію, це підприємництво.

Окрім того, нова податкова реформа зараз передбачає податок у 2% з обороту. Такого ніде немає у світі. Вона введена поки лише на період воєнного стану, але має потенціал для розвитку.

Раніше провести податкову реформу заважали зовнішні умови, кредитори. Однак зараз Україна має право йти на будь-які радикальні кроки. Тому саме зараз місце і час для того, щоб змінювати все, що того потребує.

Переконаний, що надзвичайно важливо використати цей момент, щоб зробити податкову реформу, — говорить Андрій Оністрат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зміняться робочі будні та зарплати, а також що змінить закон про нові умови праці під час війни.