Ліцензії, податки, перевірки — як в Україні полегшили умови для ведення бізнесу

Війна неабияк вдарила по економіці країни. Дуже сильно постраждав бізнес. Тож влада ввела різні програми підтримки підприємців та деякі зміни до закону, що стосуються воєнного стану.

Ліцензії та дозволи

Кабмін дозволив у період воєнного стану впроваджувати господарську діяльність без отримання документів дозвільного характеру, ліцензій тощо.

Тобто підприємець має подати декларацію встановленої форми до Міністерства економіки, а у випадках здійснення охоронної діяльності — до Міністерства внутрішніх справ.

Проте є винятки. Якщо діяльність пов’язана з радіоактивними та іншими небезпечними речовинами, видобутком корисних копалин, виробництвом лікарських засобів тощо.

Втім, після закінчення воєнного стану дозвіл все одно доведеться отримати.

Суб’єкти господарювання повинні не пізніше ніж упродовж одного місяця звернутися до органу ліцензування та отримати дозвіл на загальних умовах, передбачених законодавством.

Трудові відносини

З початку воєнного стану також були внесені зміни до Трудового кодексу.

Серед основних змін:

можливість збільшення робочого часу з 40 до 60 годин на тиждень;

зменшення обов’язкового вихідного дня до одного;

можливість призупинення дії трудового договору;

спрощена система звільнення та скорочення працівників у зоні проведення активних бойових дій;

звільнення від відповідальності за порушення строків виплати заробітної плати (якщо роботодавець наведе вагомі причини).

Податки

Був також запущений тимчасовий механізм оподаткування суб’єктів господарювання.

Зокрема, компанії з обсягом доходу до 10 млрд грн мають право стати платниками єдиного податку третьої групи.

Крім того, зміни передбачають зупинення перебігу строків, визначених Податковим кодексом на час воєнного стану.

Перевірки та звітність

Законом передбачено скасування податкових перевірок на час дії воєнного стану. Винятком є фактичні перевірки, зокрема щодо можливості сплати картками.

Це дуже важливий фактор, адже в теперішніх умовах необхідно проводити безготівкові операції, щоб підтримати економіку країни.

Бонусом є те, що пеня за порушення податкового законодавства внаслідок введення воєнного чи надзвичайного стану не нараховується.

А пеня, що була нарахована раніше, анулюється.

Що стосується звітності — платники податків мають право подати податкову та іншу звітність протягом 90 календарних днів після скасування правового режиму воєнного стану.

Простими словами, відповідальність за несвоєчасну звітність під час воєнного стану не застосовується.

Дуже важливою для нашої країни є посівна кампанія 2022 року. Тож держава підтримує аграріїв та хоче забезпечити необхідним для хорошого врожаю.