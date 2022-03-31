Лицензии, налоги, проверки — как в Украине облегчили условия для ведения бизнеса

Война сильно ударила по экономике страны. Изрядно пострадал бизнес. Поэтому власти ввели разные программы поддержки предпринимателей и некоторые изменения в закон, касающиеся военного положения.

Лицензии и разрешения

Кабмин разрешил в период военного положения внедрять хозяйственную деятельность без получения документов разрешительного характера, лицензий и т.п.

То есть предприниматель должен подать декларацию установленной формы в Министерство экономики, а в случаях осуществления охранной деятельности — в Министерство внутренних дел.

Однако есть исключения. Если деятельность связана с радиоактивными и другими опасными веществами, добычей полезных ископаемых, производством лекарственных средств и т.д.

Впрочем, после прекращения военного положения разрешение все равно нужно получить.

Субъекты хозяйствования должны не позднее одного месяца обратиться в орган лицензирования и получить разрешение на общих условиях, предусмотренных законодательством.

Трудовые отношения

С начала военного положения также были внесены изменения в Трудовой кодекс.

Среди основных:

возможность увеличения рабочего времени с 40 до 60 часов в неделю;

уменьшение обязательного выходного дня до одного;

возможность приостановки действия трудового договора;

упрощенная система увольнения и сокращения работников в зоне проведения активных боевых действий;

освобождения от ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы (если работодатель приведет веские причины).

Налоги

Был также запущен временный механизм налогообложения хозяйствующих субъектов.

В частности, компании с объемом дохода до 10 млрд грн вправе стать плательщиками единого налога третьей группы.

Кроме того, изменения предусматривают остановку сроков, определенных Налоговым кодексом, на время военного положения.

Проверки и отчетность

Законом предусмотрена отмена налоговых проверок на время действия военного положения. Исключением являются фактические проверки, в частности о возможности оплаты картами.

Это очень важный фактор, ведь в нынешних условиях необходимо проводить безналичные операции, чтобы поддержать экономику страны.

Бонусом является то, что пеня за нарушение налогового законодательства в результате введения военного или чрезвычайного положения не начисляется.

А начисленная ранее пеня аннулируется.

Что касается отчетности — налогоплательщики имеют право подать налоговую и другую отчетность в течение 90 календарных дней после отмены правового режима военного положения.

Простыми словами, ответственность за несвоевременную отчетность во время военного положения не применяется.

Очень важна для нашей страны посевная кампания 2022 года. Так что государство поддерживает аграриев и хочет обеспечить необходимым для хорошего урожая.