Пенсія, економіка та податки – що треба знати з нового звернення прем’єр-міністра України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ціни на паливо, єПідтримку, пенсії та посівну задля зміцнення економіки України.

Стратегічно Україна вже перемогла агресора і зараз ми маємо максимально працювати, аби наблизити нашу перемогу.

Тому ми маємо забезпечити надійний тил для нашої армії. А для цього економіка повинна працювати, має бути посівна, необхідно, щоб відкривались магазини та запускались заводи.

Вікна публікують основні тези звернення Дениса Шмигаля:

За останні два тижні уряд і парламент переформатували нашу економіку, фінанси, продовольчу модель транспортну та енергетичну галузі.

Радикально зменшені податки для підприємців, прибрано більшість регуляцій та необхідних паперів, надано можливість кожному взяти кредит під 0%.

Парламент прийняв законопроект, який допоможе зробити найшвидшу у світи митницю. Прибирається ПДВ та ввізне мито на імпорт товарів

Дуже важливий для нас напрямок — це ввезення гуманітарної допомоги, тому у цьому процесі є теж певне спрощення. За новою процедурою гуманітарні вантажі оформлюються за 10-15 хвилин.

Завдяки нашим стратегічним партнерам та людям з величезним серцем, в Україну вже завезено понад 128 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

Продовжуються виплати по оновленій державній програмі єПідтримка, у рамках якої українці вже отримали понад 20,7 млрд гривень.

Закуповуються продукти для безкоштовного забезпечення продуктами харчування прифронтових міст.

В 11 областях стартувала посівна кампанія. Минулого року вона ще у цей період навіть не розпочиналась.

Виплата пенсій авансом

Упродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування пенсій у шести областях на загальну суму 8,8 млрд грн.

Сьогодні було профінансовано виплату пенсій у Луганській та Чернігівській областях – кошти вже перераховані в банки.

Завтра гроші на виплату пенсій авансом будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області, а післязавтра – у Київську.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про загальну ситуацію на фронті, моральний стан військово-політичного керівництва ворога, обстановку у Маріуполі та введення рублів у Херсонській області.