Пенсия, экономика и налоги – что нужно знать из нового обращения премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о ценах на топливо, поддержку, пенсии и посевную для укрепления экономики Украины.

Стратегически Украина уже победила агрессора и сейчас мы должны максимально работать, чтобы приблизить нашу победу.

Поэтому мы должны обеспечить надежный тыл нашей армии. А для этого экономика должна работать, должна быть посевная, нужно, чтобы открывались магазины и запускались заводы.

Вікна публикуют основные положения обращения Дениса Шмыгаля:

В последние две недели правительство и парламент переформатировали нашу экономику, финансы, продовольственную модель транспортной и энергетической отрасли.

Радикально уменьшенные налоги для предпринимателей, убрано большинство регуляций и необходимых бумаг, предоставлена ​​возможность каждому взять кредит под 0%.

Парламент принял законопроект, который поможет сделать самую быструю в мире таможню. Убирается НДС и ввозная пошлина на импорт товаров

Очень важное для нас направление – это ввоз гуманитарной помощи, поэтому в этом процессе тоже упрощение. По новой процедуре гуманитарные грузы оформляются через 10-15 минут.

Благодаря нашим стратегическим партнерам и людям с огромным сердцем в Украину уже завезено более 128 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Продолжаются выплаты по обновленной государственной программе єПідтримка, в рамках которой украинцы уже получили более 20,7 млрд гривен.

Закупаются продукты для бесплатного обеспечения продуктами питания прифронтовых городов.

В 11 областях стартовала посевная кампания. В прошлом году она еще в этот период даже не начиналась.

Выплата пенсий авансом

В течение 25-27 марта авансом будет произведен начисление пенсий в шести областях на общую сумму 8,8 млрд грн.

Сегодня была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях – средства уже перечислены в банки.

Завтра деньги на выплату пенсий авансом будут направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области, а послезавтра – в Киевскую.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об общей ситуации на фронте, моральном состоянии военно-политического руководства врага, обстановке в Мариуполе и введении рублей в Херсонской области.