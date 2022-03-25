Наши ВСУ увольняют их генералов грузом 200. Данилов о выяснении отношений российского руководства

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об общей ситуации на фронте, моральном состоянии военно-политического руководства врага, обстановке в Мариуполе и введении рублей в Херсонской области.

Идет выяснение отношений внутри военно-политического руководства РФ. Сейчас там достаточно напряженная ситуация.

Все доказывают, что не они виноваты в том, что через 4 дня не взяли Киев, как они рапортовали перед своим фюрером.

Сейчас там есть увольнение части генералов, а другую часть наши Вооруженные силы увольняют грузом 200. На нас это никак не влияет.

Они сейчас будут переформатироваться. У них не удалось быстро захватить нашу страну. Но это не значит, что угроза исчезла, они сложили руки и подняли белый флаг.

До этого еще нужно подождать и поработать немного. Но мы ясно осознаем, что победа будет за нами.

Кроме того, Алексей Данилов сообщил, что посетил Харьков по поручению Владимира Зеленского.

Харьков живет. Взять город, который защищают такие ребята, невозможно.

Что касается Мариуполя, то он для них, как красная тряпка. Какими нужно быть извергами, чтобы из такого мирного города делать то, что они сделали.

Попытка введения деревянных рублей на территории Херсонской области в глазах оккупантов делается якобы для того, чтобы люди якобы люди привыкали к ним. Но это такая манипуляторная вещь, которая не приживется на территории нашей страны и быстро исчезнет.

Что касается тех, кто еще имеет призрачную надежду на то, что оккупантам на нашей родной земле что-то светит, кроме ада, пойдут под суд по статье за ​​коллаборационизм. Читай, как будут наказывать предателей.