Предатели Украины. Как будут наказывать коллаборационистов по нововведениям правительства

На срок от 10 до 12 лет будут сажать коллаборантов. Парламент ужесточил ответственность за это преступление.

Статья за коллаборационизм в украинском законодательстве новая и охватывает очень широкий перечень действий, за которые предусмотрена ответственность.

К ним относятся, например, публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии России, установление и утверждение временной оккупации определенных территорий Украины и т.д.

С начала активной фазы войны ДБР открыло более 200 производств относительно тех, чья деятельность угрожала территориальной целостности Украины. Из них коллаборантов приблизительно третья часть. В списке кремлевских марионеток — около 322 человек.

Однако война сплотила миллионы украинцев. Многие, кто раньше был лоялен к России, поняли, что Кремль — это абсолютное зло, и стали на защиту своей Родины.

Украинские звезды тоже не игнорируют ситуацию в стране. Читай, как Леся Никитюк волонтерит во время войны в координационном центре.