Зрадники України. Як каратимуть колабораціоністів за нововведеннями уряду

На термін від 10 до 12 років саджатимуть колаборантів. Парламент посилив відповідальність за цей злочин.

Стаття за колабораціонізм в українському законодавстві є новою та охоплює дуже широкий перелік дій, за які каратимуть.

Серед них публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії Росії, встановлення та утвердження тимчасової окупації певних територій України.

Від початку активної фази війни ДБР порушило понад 200 проваджень щодо тих, чия діяльність загрожувала територіальній цілісності України. З них колаборантів близько третини. У списку кремлівських маріонеток — близько 322 осіб.

Проте війна згуртувала мільйони українців. Чимало тих, хто раніше був лояльний до Росії, зрозуміли, що Кремль — це абсолютне зло, та стали на захист своєї Батьківщини.

Українські зірки також не ігнорують ситуацію в країні. Читай, як Леся Нікітюк волонтерить під час війни у координаційному центрі.