Замість екранів — у координаційному центрі: Леся Нікітюк про волонтерство під час війни

Українські зірки не ігнорують ситуацію в країні: дехто пішов на фронт, хтось зайнявся волонтерством, інші — збирають кошти.

Відома телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свою роботу у волонтерстві.

Ведуча створила Telegram-канал, який є зв’язком між волонтерами та людьми, які потребують допомоги.

Я рада, що цей канал дозволяє вирішувати проблеми за секунди.

Також Нікітюк розповіла, що на базі цього Telegram-каналу відкрили центр для переселенців у Хмельницькому.

— Ми стараємося балувати їх смачною їжею, відволікати спілкуванням, надавати всю необхідну допомогу, — каже Нікітюк.

Ведуча розповіла, що волонтери допомагають шукати людям місця для постійного проживання, адже в центрі можна залишитися на кілька днів, немає належних умов.

За словами ведучої, місцеві жителі допомагають, хто чим може, тож наразі проблем з продовольством немає.

Українські та світові зірки разом з міжнародними каналами об’єдналися, щоб зібрати кошти для України. 27 березня у Варшаві відбудеться благодійний концерт-марафон на підтримку України.