€67 млн він людей! Джамала відверто про допомогу ЗСУ та підтримку людей закордоном

Українська кримськотатарська співачка Джамала розповіла, як своєю творчістю допомагає Україні та Збройним силам.

Так, нещодавно, виконуючи знамениту пісню-переможицю 1944, Джамала зібрала €67 млн на допомогу українській армії.

За словами співачки, благодійний збір коштів на ЗСУ відбувся не на звичайному концерті. Це був нацвідбір Німеччини на Євробачення 2022 року.

Важливо, що це звичайні люди, які проголосували за нас своїми грошима та висловили свою підтримку, – розповідає Джамала.

Вона розповіла, що співала лише пісню 1944, і погодилася на участь у цій акції для підтримки України.

Також співачка додала, що аналогічний захід був у Румунії, а також вона летить до Литви.

– Це все наші партнери, котрі підтримують не просто словами. Допомогу дають звичайні люди – на відміну від політиків, вони допомагають прямо зараз.

Я постійно їжджу на інтерв’ю і розумію, для чого це роблю. Я хочу всім людям висловити подяку, і вірю, що якщо ми будемо до кінця разом – ми скоро всі повернемось додому, – додала знаменитість.

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