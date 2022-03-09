Я вірю в те, що наші голоси зіллються і нас почують — Стас Боклан

Нещодавно НАТО відмовило Україні в проханні закрити небо. Проте ми не опускаємо рук.

В Україні та світі відбулись масові звернення та мітинги з проханням змінити рішення та все ж допомогти.

Відомий український актор Стас Боклан долучився до цього руху, адже кожен голос важливий.

Він записав відеозвернення, в якому звернувся з проханням закрити небо над Україною.

Я вірю в те, що наші голоси зіллються в один і нас врешті-решт почують.

Він звернувся до усіх тих, від кого залежить розв’язання цього питання, тобто до НАТО.

Закрийте небо над Україною. Не дайте їм можливості знищувати наші міста, вбивати ні в чому не повинних мирних жителів.

Українці мають жити, а весь світ закликає НАТО закрити небо над Україною.

Своє відеозвернення Боклан завершив подякою нашим військовим.

Низький уклін нашим воякам, ми пишаємося вами, – додав Стас Боклан.

А доки небо все ще лишається відкритим, небезпека надзвичайно велика.

Тож тисячі українців вимушені ховатися в бомбосховищах та метро разом з дітьми. Читайте корисні поради, як заспокоїти дитину під час вибухів.