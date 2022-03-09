Я верю в то, что наши голоса сольются и нас услышат — Стас Боклан

Недавно НАТО отказало Украине в просьбе закрыть небо. Но мы не опускаем руки.

В Украине и мире прошли массовые обращения и митинги с просьбой изменить решение и все-таки помочь.

Известный украинский актер Стас Боклан принял участие в этом движении, ведь каждый голос важен.

Он записал видеообращение, в котором обратился с просьбой закрыть небо над Украиной.

Я верю в то, что наши голоса сольются в один и нас в конце концов услышат.

Он обратился ко всем тем, от кого зависит решение этого вопроса, то есть к НАТО.

Закройте небо над Украиной. Не дайте им возможности уничтожать наши города, убивать ни в чем не повинных мирных жителей.

Украинцы должны жить, а весь мир призывает НАТО закрыть небо над Украиной.

Свое видеообращение Боклан завершил благодарностью нашим военным.

Низкий поклон нашим воинам, мы гордимся вами, — добавил Стак Боклан.

А пока небо все еще остается открытым, опасность очень велика.

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