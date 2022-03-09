Шоу-биз

Я верю в то, что наши голоса сольются и нас услышат — Стас Боклан

Вероника Кононенко, практикантка сайта 09 марта 2022, 02:00
Стас Боклан просить закрити небо над Україною
Фото: Instagram

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