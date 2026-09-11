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Нові програми Укрзалізниці для студентів та випускників навчальних закладів: які виплати обіцяють

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Вересня 2026, 13:00 3 хв.
Укрзалізниця платитиме молоді: стипендія та бонус

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