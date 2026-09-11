Нові програми Укрзалізниці для студентів та випускників навчальних закладів: які виплати обіцяють

На початку нового навчального року Укрзалізниця оголосила про запуск одразу двох програм, покликаних зацікавити молодь кар’єрою в залізничній галузі. Йдеться про корпоративну стипендію для студентів і програму Стартовий бонус для випускників.

Корпоративна стипендія дозволить студентам отримувати фінансову підтримку ще під час навчання та заздалегідь визначитися з майбутнім місцем роботи.

Хто може отримати корпоративну стипендію

Програма розрахована на студентів випускних курсів коледжів, закладів професійної освіти та університетів.

Упродовж шести місяців — із січня до червня — учасники отримуватимуть щомісячну виплату в розмірі 50% мінімальної зарплати. Наразі це близько 4 тисяч гривень. Водночас після завершення навчання учасникам програми пропонуватимуть роботу в Укрзалізниці.

Подати заявку на стипендію зможуть студенти денної форми навчання, які відповідають кільком вимогам. Зокрема, їхній середній бал має бути не нижчим за 4,5 або 85 балів. Також у претендентів не повинно бути академічних боргів.

Ще одна умова — студент уже має бути знайомий із роботою в Укрзалізниці. Наприклад, проходити практику чи стажування або брати участь у студентських чи професійних проєктах.

Учасники програми проходитимуть конкурсний відбір та укладатимуть угоду з компанією. Після випуску вони повинні будуть працевлаштуватися в Укрзалізниці протягом шести місяців і пропрацювати там щонайменше пів року.

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Випускникам обіцяють до 78 тисяч гривень

У компанії зазначають, що для молодих працівників це можливість почати кар’єру з додатковою фінансовою підтримкою, офіційним працевлаштуванням, соціальними гарантіями та перспективами професійного розвитку.

— Вже незабаром розповімо, як долучитися до програм та взяти участь у конкурсному відборі, — повідомили в компанії.

Для тих, хто вже завершив навчання та готовий розпочати роботу, Укрзалізниця запускає окрему програму Стартовий бонус.

Випускники профтехів, коледжів та університетів, які працевлаштуються на визначені дефіцитні робітничі або інженерно-технічні посади, зможуть отримати до 78 тисяч гривень додаткової виплати.

Гроші нараховуватимуть у два етапи:

30 тисяч гривень — після перших трьох місяців роботи;

48 тисяч гривень — після дев’яти місяців роботи.

Таким чином, загальний розмір стартової виплати може становити 78 тисяч гривень.

Які ще можливості готує Укрзалізниця

Окрім цього, молодіжне ком’юніті Укрзалізниці PRO готує нові можливості для молодих залізничників. Серед них — хакатони, програми стажування, зокрема за кордоном, та інші проєкти для професійного розвитку.

Головне фото: Укрзалізниця.

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