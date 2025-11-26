Без зупинок на кордоні: документи перевірятимуть просто під час руху потяга

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах міжнародних потягів під час руху, без тривалих зупинок на кордоні.

Це зробить подорожі для українців зручнішими та менш стресовими. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Перевірка документів під час руху потяга: що відомо

За словами Свириденко, такий формат уже успішно застосовується в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку, де митники та прикордонники починають перевірку пасажирів на під’їзді до кордону. Тепер практику планують поширити на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.

Спочатку новий режим запровадять у двох поїздах:

Київ — Перемишль;

Київ — Хелм.

Щомісяця цими рейсами користуються понад 130 тисяч українців. Очікується, що прискорений контроль у русі запрацює в окремих поїздах уже з січня 2026 року, а згодом пошириться на інші поїзди цих напрямків.

Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів.

, — зазначила Свириденко.

Прем’єр-міністр подякувала Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури, АТ Укрзалізниця та Державній прикордонній службі за координацію підготовки.

Раніше ми писали про програму УЗ-3000 — читай у матеріалі, що це та скільки вона буде тривати.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!