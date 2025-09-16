За ніч до Відня чи Будапешта: чи комфортні нові потяги за кордон і які ціни на поїздки

З Ужгорода до трьох європейських столиць від п’ятниці їздить прямий потяг — новою євроколією. Її збудували за рік. Вона відкрила українцям шлях до Будапешта, Відня й Братислави без пересадок і черг на кордоні. Потяг швидкий і комфортний, курсує щодня, розклад зручний.

Євроколія за рекордний час: з України тепер можна доїхати до Відня й Братислави

Квитки на потяг за кордон коштують від 1200 гривень. З Ужгорода до Відня та Братислави дорога забирає 11 годин, до Будапешта — вісім. На ці рейси вже розпродані майже всі квитки до кінця вересня.

Завдяки євроколії Ужгород стає європейським хабом. А наша залізниця інтегрувалася в транспортну мережу ЄС. У новому потягу всього шість вагонів. Він прямує до Відня через Будапешт. У поїзді є два вагони до Братислави, однак буде більше.

Зважаючи на пасажиропотік, який ми бачимо, працюємо з нашими партнерами у двох напрямках. Перший — це збільшення кількості вагонів поїздів. Зараз це два словацьких, чотири угорських. По два партнери додадуть найближчим часом, — каже Олег Головащенко.

А також працюють над тим, аби й самих потягів на ці напрямки ставало більше. У вагонах до Відня і Будапешта — 170 місць, до Братислави — 64. Зайняті майже всі. Продавати квитки почали за тиждень до першого рейсу. На цей потяг українці чекали.

Більшість пасажирів їдуть до Відня та Будапешта. Маршрут без пересадок і черг на кордоні. Ганна через Австрію прямує до Швейцарії. Раніше діставалася туди автобусом майже дві доби. Тепер доїде значно швидше.

Це гарний сюрприз для мене, бо дорога від Ужгорода до Відня — 10 годин. Це чудово! — ділиться жінка.

У потягах є вагони першого і другого класу. Квитки коштують від 1200 до 3500 грн. Всі місця сидячі. Прикордонники і митники здійснюють контроль одразу у вагонах. Перевірки відбуваються швидко, по хвилині на пасажира.

Це максимально спрощує і робить комфортною подорож. Більше не потрібно виходити, проходити через зал, — ділиться прикордонниця Олена Трачук.

Євроколія відкрила для українців нові можливості для подорожей до Європи й прирівняла нашу залізницю до європейської. Нову вузьку колію європейського стандарту збудували тут за рік. Вона перша в Україні від Ужгорода до прикордонного Чопа. Завдовжки 22 км.

Вартість проекту — 1 млрд 300 млн гривень. Половина грошей — грант ЄС, а інше — кредит Європейського інвестиційного банку. Потяг надала Угорщина. Угорські партнери кажуть, що українці поклали колію за рекордний час.

Вам за рекордний час вдалося покласти цю колію. Навіть у Європі, де немає війни, з цим так швидко не впоралися б. Це стратегічне досягнення і значний крок уперед на вашому шляху до Європи, — каже заступник міністра МЗС Угорщини Левенте Модьор.

Українські залізничники обіцяють запустити ще й потяг до Чехії. У грудні пасажирам запропонують зручні стикування з внутрішніми рейсами. Євроколію планують продовжити з Ужгорода до Львова.

А ще ми ділилися, як вчасно вхопити квиток і коли УЗ виставляє їх на продаж?

