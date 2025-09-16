За ночь в Вену или Будапешт: комфортны ли новые поезда за границу и цены на поездки

Из Ужгорода в три европейские столицы с пятницы ездит прямой поезд — по новой евроколее. Ее построили за год. Она открыла украинцам путь в Будапешт, Вену и Братиславу без пересадок и очередей на границе. Поезд быстрый и комфортный, курсирует каждый день, расписание удобное.

Евроколея за рекордное время: из Украины теперь можно доехать до Вены и Братиславы

Билеты на поезд за границу стоят от 1200 гривен. Из Ужгорода в Вену и Братиславу дорога занимает 11 часов, до Будапешта — восемь. На эти рейсы уже распроданы почти все билеты до конца сентября.

Благодаря новому маршруту Ужгород становится европейским хабом. А наша железная дорога интегрировалась в транспортную сеть ЕС. В новом поезде всего шесть вагонов. Он направляется в Вену через Будапешт. В поезде есть два вагона в Братиславу, но будет больше.

Учитывая пассажиропоток, который мы видим, работаем с нашими партнерами в двух направлениях. Первый — это увеличение количества вагонов. Сейчас это два словацких, четыре венгерских. По два партнеры добавят в ближайшее время, — говорит Олег Головащенко.

А также работают над тем, чтобы и самих поездов на эти направления становилось больше. В вагонах в Вену и Будапешт — 170 мест, в Братиславу — 64. Заняты почти все. Продавать билеты начали за неделю до первого рейса. Этого поезда украинцы ждали.

Большинство пассажиров едут в Вену и Будапешт. Маршрут без пересадок и очередей на границе. Анна через Австрию направляется в Швейцарию. Раньше добиралась туда автобусом почти двое суток. Теперь доедет гораздо быстрее.

Это хороший сюрприз для меня, потому что дорога от Ужгорода в Вену — 10 часов. Это здорово! — делится женщина.

В поездах есть вагоны первого и второго класса. Билеты стоят от 1200 до 3500 грн. Все места сидячие. Пограничники и таможенники проводят контроль сразу в вагонах. Проверки проходят быстро, по минуте на пассажира.

Это максимально упрощает и делает комфортным путешествие. Больше не нужно выходить, проходить через зал, — делится пограничница Елена Трачук.

Евроколея открыла для украинцев новые возможности для путешествий в Европу и интегрировала нашу железную дорогу в европейскую. Новый узкий путь европейского стандарта построили здесь за год. Он первый в Украине от Ужгорода до пограничного Чопа. Протяженностью 22 км.

Стоимость проекта — 1 млрд 300 млн гривен. Половина денег — грант ЕС, а остальное — кредит Европейского инвестиционного банка. Поезд предоставила Венгрия. Венгерские партнеры говорят, что украинцы проложили колею за рекордное время.

Вам за рекордное время удалось проложить этот путь. Даже в Европе, где нет войны, с этим бы так быстро не справились. Это стратегическое достижение и значительный шаг вперед на вашем пути в Европу, — говорит замминистра МИД Венгрии Левенте Модер.

Украинские железнодорожники обещают запустить еще и поезд в Чехию. В декабре пассажирам предложат удобную стыковку с внутренними рейсами. Евроколею планируют продлить из Ужгорода до Львова.

