Когда появляются билеты на поезд Укрзалізниці: не упусти свой билет

В летний период украинские железнодорожные вокзалы никогда не спят! Множество людей отправляются в путешествия, поэтому иногда приобрести билет на нужную дату очень трудно. Если ты хотя бы раз пытался (-лась) купить билет на популярное направление, то знаешь: успеть нажать купить — это почти как выиграть лотерею!

Во времена войны спрос на железнодорожные перевозки растет. Поэтому в нашем материале узнай, как успеть получить билет и когда появляются билеты на поезд в Укрзалізниці.

Когда появляются билеты на поезд

На большинство поездов по Украине продажа билетов стартует за 20 суток до даты отправления — в 8:00 утра, отметило издание РБК-Украина. Речь идет о поездах дальнего сообщения, ведь на пригородные и некоторые дополнительные рейсы билеты продают по другим правилам. Сначала в систему выставляют по одному вагону каждого типа — купе, плацкарт, СВ.

Новые вагоны становятся доступными только после того, как в предыдущих останется менее четырех свободных мест. Поэтому если не успел (-а) с первой волны — не все потеряно: следи за обновлением доступности.

Для международных рейсов сроки немного варьируются. В Польшу и обратно билеты также появляются за 20 дней, но в 9:00 утра. Однако для поездов в Молдову — за 10 дней до отправления в 8:00.

Что важно: иногда продажу билетов временно закрывают из-за изменения графиков или других логистических причин, поэтому проверяй наличие билетов ежедневно.

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Как не упустить шанс получить билет на поезд

В приложении Укрзалізниці пока нет функции оповещения о старте продаж на конкретный рейс. Поэтому пассажирам приходится самостоятельно рассчитывать дату начала продаж и ставить напоминание. Особенно это актуально в праздничные периоды или для популярных направлений. Если билеты уже раскупили, то не отчаивайся. Часто пассажиры возвращают билеты или перевозчик добавляет вагоны, если видит высокий спрос.

Сейчас приобрести билеты можно на железнодорожных вокзалах, через официальный сайт Укрзалізниці, в мобильном приложении (Android, iOS) или через Приват24.

Цены на билеты регулирует государство, поэтому Укрзалізниця не устанавливает сезонные скидки самостоятельно. Но стоимость может отличаться в зависимости от класса вагона, даты поездки или спроса.

Если планируешь поездку, лучше заранее учти период появления билетов на поезд и приобрети билеты заранее.

Главное фото: Укрзалізниця

А знаешь ли ты, как сэкономить на билетах на поезд? Если нет, то обязательно просмотри наш предыдущий материал.

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