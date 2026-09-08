Для тебя Война в Украине

Россияне атаковали поезд Киев — Сумы: что известно

Марина Слизовская, редактор сайта 08 сентября 2026, 11:27 2 мин.
Атака на поезд Киев-Сумы

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