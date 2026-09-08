Россияне атаковали поезд Киев — Сумы: что известно

Российская армия сегодня, 8 сентября, атаковала ударными беспилотниками типа Shahed пассажирский поезд Киев — Сумы. В результате российской атаки пострадавших нет.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци (УЗ) Александр Перцовский.

Атака на поезд Киев — Сумы 8 сентября 2026 года: что известно

Российская атака на поезд Киев — Сумы произошла утром во вторник, 8 сентября. Поезд попал под двойной удар беспилотниками на подъезде к Сумам.

Как рассказал Перцовский, мониторинговая команда УЗ заблаговременно остановила поезд на станции, пассажиров и работников успели эвакуировать.

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После этого Сумская областная военная администрация оперативно предоставила автобусы, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения.

— Враг не прекращает попытки обрывать сообщения с прифронтовыми общинами, железнодорожники не прекращают смело ехать и сохранять эти сообщения. Наши мониторинговые меры и своевременная реакция каждого пассажира и следование командам поездной бригады продолжают спасать жизнь! – заявил Перцовский.

Тем временем в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проинформировали о том, что на месте атаки был ликвидирован пожар и эвакуированы 90 человек. Для перевозки эвакуированных привлекли два автобуса ГСЧС и еще два автобуса органов местных властей.

Сообщается также, что на месте работали офицеры-спасатели общин, которые помогали людям и координировали действия.

Российские войска регулярно атакуют железнодорожную инфраструктуру и пассажирские поезда. В ответ УЗ организовала работу мониторинговых команд для отслеживания движения ракет и беспилотников в реальном времени, чтобы оперативно передавать информацию машинистам команды.

В результате массированных обстрелов пассажирские поезда прибывают в пункт назначения с существенным отклонением от графика.

Фото: ДСНС

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