Росіяни атакували поїзд Київ-Суми: що відомо

Російська армія сьогодні, 8 вересня, атакувала ударними безпілотниками типу Shahed пасажирський поїзд Київ-Суми. Унаслідок російської атаки постраждалих немає.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці (УЗ) Олександр Перцовський.

Атака на поїзд Київ-Суми 8 вересня 2026: що відомо

Російська атака на поїзд Київ-Суми відбулася зранку у вівторок, 8 вересня. Поїзд потрапив під подвійний удар безпілотниками на під’їзді до Сум.

Як розповів Перцовський, моніторингова команда УЗ завчасно зупинила потяг на станції, пасажирів та працівників встигли евакуювати.

Читати на тему Укрзалізниця оприлюднила правила безпечної евакуації пасажирів під час обстрілів Укрзалізниця посилила заходи безпеки та затвердила алгоритм дій для пасажирів у разі атак.

Після цього Сумська обласна військова адміністрація оперативно надала автобуси, щоб доправити пасажирів до пунктів призначення, додав голова правління УЗ.

— Ворог не припиняє спроби обривати сполучення із прифронтовими громадами, залізничники не припиняють сміливо їхати та зберігати такі сполучення. Наші моніторингові заходи та вчасна реакція кожного пасажира і слідування командам поїздної бригади — продовжують рятувати життя! — заявив Перцовський.

Тим часом у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) поінформували про те, що на місці атаки була ліквідована пожежа та евакуйовано 90 людей. Для перевезення евакуйованих залучили два автобуси ДСНС і ще два автобуси органів місцевої влади.

Повідомляється також, що на місці працювали офіцери-рятувальники громад, які допомагали людям та координували дії.

Російські війська регулярно атакують залізничну інфраструктуру та пасажирські поїзди. У відповідь на це УЗ організувала роботу моніторингових команд для відстеження руху ракет та безпілотників у реальному часі, щоб оперативно передавати інформацію машиністам команди.

Унаслідок масованих обстрілів пасажирські поїзди прибувають до пункту призначення із суттєвим відхиленням від графіку.

Фото: ДСНС

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