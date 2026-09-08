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Росіяни атакували поїзд Київ-Суми: що відомо

Марина Слизовська, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 11:27 2 хв.
Атака на поїзд Київ-Суми

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