Київ готується до зими: у столиці формують запаси продуктів і води

У Києві готуються до можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. У столиці формують резерви продуктів харчування та питної води, які планують використовувати у разі тривалих відключень електроенергії, погіршення безпекової ситуації чи інших критичних обставин.

Насамперед допомогу планують спрямовувати малозабезпеченим мешканцям столиці та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це повідомила Київська міська рада.

Які запаси створюють у Києві

Під час підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років у столиці сформували необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Їх постійно поповнюють і підтримують на необхідному рівні, щоб за потреби місто могло швидко забезпечити людей продуктами першої необхідності.

Резерви планують використовувати не лише для підтримки малозабезпечених киян. Зокрема, продукти можуть знадобитися:

у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії;

для допомоги людям, які постраждали через надзвичайні ситуації;

для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Крім того, за підтримки благодійних і громадських організацій у Києві є можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.

Ще 20 тисяч продовольчих наборів планує закупити Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Їх також зможуть використати у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Як Київ готується до можливих викликів

Підготовка продовольчих резервів відбувається в межах роботи Гуманітарного штабу Києва. Його створили у лютому 2022 року для координації допомоги мешканцям столиці.

Штаб об’єднує структурні підрозділи КМДА, районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, благодійні організації та донорів. Його завдання — вести облік і розподіл ресурсів, а також забезпечувати оперативне постачання допомоги, якщо виникають критичні потреби або погіршується безпекова ситуація.

Олег Куявський наголосив, що продовольча безпека міста залежить не лише від сформованих запасів, а й від можливості швидко доставити їх людям, які потребують допомоги.

За його словами, столиця завчасно готується до можливих викликів осінньо-зимового періоду, посилює резерви та продовжує проводити продуктові сільськогосподарські ярмарки в усіх районах Києва.

Водночас ситуація на споживчому ринку столиці, за словами посадовця, залишається контрольованою та прогнозованою.

Де у Києві можна купити продукти на ярмарках

Важливою складовою підтримання стабільної продовольчої ситуації у столиці залишаються продуктові сільськогосподарські ярмарки. Їх регулярно проводять у різних районах Києва, завдяки чому мешканці можуть придбати основні продукти харчування.

Інформацію про дати та адреси проведення ярмарків щотижня публікують на Офіційному порталі Києва.

Таким чином, столиця одночасно формує продовольчі резерви на випадок надзвичайних ситуацій та підтримує доступність продуктів для містян у звичайних умовах.

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