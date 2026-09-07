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Київ готується до зими: у столиці формують запаси продуктів і води

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 15:00 3 хв.
У Києві готують продовольчі резерви на випадок тривалих відключень
Фото Pexels

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