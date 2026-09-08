Стиль життя Свята

Різдво Пресвятої Богородиці: дата, значення та привітання у віршах та прозі

Анна Голішевська, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 10:30 3 хв.
різдво богородиці 2026
Фото Unsplash

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