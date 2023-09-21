Різдво Пресвятої Богородиці: дата, значення та привітання у віршах та прозі

За старим стилем це велике свято заведено відзначати 21 вересня. Однак у багатьох людей виникає питання про те, коли Різдво Пресвятої Богородиці у 2023 році?
Через те, що Православна церква України вже перейшла на новий церковний календар, це свято віряни почали відзначати 8 вересня. Тому Різдво Пресвятої Богородиці хтось святкує 21 вересня, а хтось — 8. Що відомо про Різдво Пресвятої Богородиці та як привітати з цим святом — читай в матеріалі.
За давніми традиціями, в цей день ходять до церкви. Там проводять богослужіння, ставлять свічки та читають молитви. Було заведено саме до цього свята зібрати урожай, заготовити калину. Дівчата в цей день подавали милостиню. Вважалося, що завдяки цьому в родину прийде достаток.
Жінки цього дня подавали милостиню, адже думали, що за це Богородиця подарує достаток до хати.
Жінки цього дня подавали милостиню, адже думали, що за це Богородиця подарує достаток до хати.
Хлопці на Богородицю починали засилати сватів. А дівчата тим часом пекли випічку у формі літер Р та П. Зі страв їли рибні супи, грибні юшки, пироги. Також господині мали прикрасити ікону різноманітними сухоцвітами та калиною.
З Богородиці Різдвом,
І в день цієї сильної святої,
Наповнюється хай твій дім
Щастям і теплотою!
***
Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина у всі краї розлетілася —
То Пречиста Діва народилася!
Я хочу сердечно відкрити,
радість і добро впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Хай удачу принесуть!
Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці та від душі бажаю миру, щастя, здоров’я, радості, добра і відради. Бажаю миру, й нехай у твоєму житті трапляються справжні чудеса, нехай ні дня не проходить без надії, любові та славної справи. Нехай чистими та непорочними будуть думки твоєї душі, а в серці будуть тільки добрі мрії та натхнення!
Поспішаю тебе привітати з Різдвом Богородиці та побажати добра, любові, удачі та безмежного щастя! Нехай це світле свято принесе тобі багато позитивних емоцій і щирих посмішок! Гармонії, перемоги та більше світлих моментів у житті!
Вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Нехай Богородиця береже твій будинок і твою сім’ю від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює ваші серця чистою вірою. Миру тобі, добра і душевної благодаті! Від щирого серця я зичу тобі тільки найяскравіших емоцій, чистих помислів та добра!
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