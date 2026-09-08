Різдво Пресвятої Богородиці: дата, значення та привітання у віршах та прозі

За старим стилем це велике свято заведено відзначати 21 вересня. Однак у багатьох людей виникає питання про те, коли Різдво Пресвятої Богородиці у 2026 році?

Через те, що Православна церква України вже перейшла на новий церковний календар, це свято віряни почали відзначати 8 вересня. Що відомо про Різдво Пресвятої Богородиці та як привітати з цим святом — читай в матеріалі.

Різдво Богородиці 2026: значення та традиції

За давніми традиціями, в цей день ходять до церкви. Там проводять богослужіння, ставлять свічки та читають молитви. Було заведено саме до цього свята зібрати урожай, заготовити калину. Дівчата в цей день подавали милостиню. Вважалося, що завдяки цьому в родину прийде достаток.

Жінки цього дня подавали милостиню, адже думали, що за це Богородиця подарує достаток до хати.

Хлопці на Богородицю починали засилати сватів. А дівчата тим часом пекли випічку у формі літер Р та П. Зі страв їли рибні супи, грибні юшки, пироги. Також господині мали прикрасити ікону різноманітними сухоцвітами та калиною.

Свято Пресвятої Богородиці: що не можна робити

не можна їсти м’ясо;

заборонено сваритися;

бажати зла;

влаштовувати сутички, суперечки;

лихословити;

не можна займатися фізичною працею.

Свято Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у віршах

З Богородиці Різдвом,

І в день цієї сильної святої,

Наповнюється хай твій дім

Щастям і теплотою!

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина у всі краї розлетілася —

То Пречиста Діва народилася!

Я хочу сердечно відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

Привітання Різдво Пресвятої Богородиці у прозі

Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці та від душі бажаю миру, щастя, здоров’я, радості, добра і відради. Бажаю миру, й нехай у твоєму житті трапляються справжні чудеса, нехай ні дня не проходить без надії, любові та славної справи. Нехай чистими та непорочними будуть думки твоєї душі, а в серці будуть тільки добрі мрії та натхнення!

***

Поспішаю тебе привітати з Різдвом Богородиці та побажати добра, любові, удачі та безмежного щастя! Нехай це світле свято принесе тобі багато позитивних емоцій і щирих посмішок! Гармонії, перемоги та більше світлих моментів у житті!

***

Вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Нехай Богородиця береже твій будинок і твою сім’ю від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює ваші серця чистою вірою. Миру тобі, добра і душевної благодаті! Від щирого серця я зичу тобі тільки найяскравіших емоцій, чистих помислів та добра!

Раніше ми розповідали, про всі важливі церковні свята у вересні 2026, читай про дати і традиції кожного з особливих днів.

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