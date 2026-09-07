У Києві скорочують комендантську годину та змінюють правила для метро: що відомо

У Києві скоротять комендантську годину на 60 хвилин з четверга, 10 вересня, о 00:00. Після цього комендантська година у Києві триватиме з 01:00 до 5:00.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, рішення було ухвалено Радою оборони Києва відповідно до постанови Кабінету міністрів та деяких ініціатив міста щодо функціонування в умовах погіршення безпекової ситуації.

Розповідаємо, які ще рішення були ухвалені Радою оборони Києва, у нашому матеріалі.

У Києві скоротили комендантську годину: як працюватиме транспорт та заклади

У зв’язку зі скороченням комендантської години в Києві графік роботи громадського транспорту подовжиться на одну годину. Однак графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і ТРЦ не зміниться.

Також Кличко нагадав, що за рішенням Ради оборони, ще з 3 вересня був дозволений рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години.

Крім того, під час комендантської години у столиці організують чотири автобусних маршрути для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу, оскільки наразі багато поїздів прибувають із запізненням.

Мер Києва також розповів про інші нововведення, запроваджені у відповідь на погіршення безпекової ситуації в столиці.

Жовті та червоні рівні загроз у Києві: як працюватиме метро та заклади

Під час жовтого рівня загрози у Києві без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія метрополітену (зелена гілка). Поїзди продовжуватимуть рух та перевозитимуть пасажирів через Південний міст — з лівого на правий берег та з правого на лівий.

Також Кличко поінформував, що під час червоного рівня загрози поїзди курсуватимуть між станціями Сирець-Видубичі та Славутич-Червоний хутір.

Тим часом Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) продовжить працювати обмежено. Пасажирів й надалі перевозитимуть підземною ділянкою від Академмістечка до Арсенальної.

Наземний громадський транспорт у Києві курсуватиме без обмежень.

Мер міста нагадав, що запустили додатковий автобусний маршрут, що дублює маршрут червоної гілки метрополітену: від Палацу спорту через Арсенальну до Лісової.

Тим часом субʼєкти господарювання різних форм власності під час жовтої тривоги можуть здійснювати діяльність у відповідності до рішення Кабміну.

При жовтому рівні небезпеки продовжать працювати: ЦНАПи та установи, що надають соціальні послуги. Заклади освіти та медицини працюватимуть за визначеними раніше безпековими протоколами, пояснив Кличко.

Зазначається, що сповіщення про рівні загроз вже працюють у застосунку Київ Цифровий.

Режим руху транспорту через Дніпро під час тривоги

Рухатися Південним мостом у Києві під час тривоги дозволено без обмежень. Однак, як зазначив Кличко, буде технологічне перекриття на 30 хвилин після оголошення тривоги і на 30 хвилин після відбою. Заїзд на міст з вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука закриватимуть під час повітряної тривоги.

Зміни не торкнуться Дарницького мосту, мостів Патона, Метро і Північний.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення тривоги і на 30 хвилин після відбою. Буде запроваджено реверсний рух.

Обмеження масових заходів у Києві

Також Віталій Кличко повідомив сьогодні про те, що в Києві тимчасово забороняють розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах без укриттів.

Усі зміни запроваджуються в столиці з 00:00 10 вересня.

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві з 6 вересня запрацювала оновлена система сповіщення про повітряні загрози.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!