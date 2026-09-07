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Навіщо євреї носять кіпу, як вона тримається на голові та чи можна її вдягати жінкам

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 17:00 3 хв.
навіщо носять кіпу
Фото Pexels

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