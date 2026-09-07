Навіщо євреї носять кіпу, як вона тримається на голові та чи можна її вдягати жінкам

Кіпа — це не просто маленький круглий головний убір, що покриває верхівку голови. Це символ, який миттєво вирізняє єврея у будь-якому куточку світу.

Чи носять кіпи жінки, і в чому сенс цього головного убору — у нашому матеріалі.

Навіщо євреї носять кіпу

Слово “кіпа” перекладається як “купол”, а її альтернативна назва — ярмулка — походить від арамейського йір’ї ме-Алаха (страх перед Царем).

Головний сенс кіпи полягає у вираженні поваги до Бога. Якщо у християнській традиції на знак шани до Бога чоловіки знімають головний убір, то в юдаїзмі все навпаки. Покрита голова показує: людина розуміє, що над нею завжди є вища сила, перед якою вона схиляється.

Історично спочатку покривати голову лише священнослужителі в Храмі — когани. Прості ж люди надягали її під час молитов. Але з часом, щоб пам’ятати про Бога щомиті, благочестиві євреї взагалі перестали її знімати.

Як кіпа тримається на голові

Як невелика шапочка тримається на маківці й не падає під час ходьби чи вітру? Тут є кілька “дизайнерських” хитрощів.

Найпростіше прикріпити її до волосся металевими шпильками-кліпсами.

Більші за розміром в’язані чи оксамитові шапочки часто шиють за формою черепа, тому вони щільно прилягають самі по собі.

А для лисих чоловіків розробили спеціальні моделі з протиковзною силіконовою або замшевою підкладкою зсередини.

Цікаво, що ані в Торі, ані в Талмуді немає прямого законодавчого припису обов’язково носити кіпу. Це звичай, який із віками набув сили закону.

Хто має право носити кіпу

Переважна більшість тих, хто носить кіпу — чоловіки.

Ортодоксальні євреї носять її постійно, іноді під капелюхом, консервативні — під час молитви чи їжі, а реформатори залишають це на власний вибір.

Чи можна жінці носити кіпу? Тут відповідь на питання залежить від того, до якого напрямку юдаїзму вона належить.

Загалом Тора забороняє носіння одягу протилежної статі, і традиційно заміжні ортодоксальні єврейки мають покривати голову хусткою або капелюшком.

А от у реформістському та ліберальному юдаїзмі панує гендерна рівність: там жінки, як і чоловіки, мають повне право надягати кіпу під час релігійних обрядів.

Цікаво й те, що сьогодні кіпа — це ще й своєрідна паспортна картка. За її матеріалом, кольором і розміром можна легко розпізнати релігійну громаду людини. Приміром:

в’язані кольорові кіпочки ( кіпа сруга ) — вибір релігійних сіоністів;

чорні оксамитові або суконні — атрибут ультраортодоксів;

білі з китицею — притаманні окремим хасидським течіям (наприклад, Нахман з Брацлава).

В нашому іншому матеріалі ми розповідаємо, хто такі хасиди: звідки походить їхня віра, чому вона радісна і що притягує вірян в Умань.

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