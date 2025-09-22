Скільки хасидів приїхали до Умані: перший день святкування Рош га-Шана

Сьогодні розпочався юдейський Новий рік — Рош га-Шана. Він триватиме з 22 до 24 вересня. Паломники вже заполонили Умань. Скільки паломників прибуло до міста, чи справляється поліція та комунальники і що ще відомо про Рош га-Шана в Умані?

Скільки хасидів уже приїхали до Умані: перший день Рош га-Шана

Речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини поділився, яка ситуація на кордоні впродовж приїзду паломників, скільки прочан уже прибули до Умані й скільком з них відмовили у в’їзді.

За календарем хасиди відзначають 5786 рік. Гуляння триватимуть з розмахом до середи. Щороку до Умані приїздять тисячі хасидів зі США, Ізраїлю, Німеччини та інших країн.

Не заважає хасидам навіть повномасштабна війна, адже частина з них живуть в Умані цілий рік, але більшість приїздить лише на паломництво.

Охороняє свято українська та ізраїльська поліція, а також рятувальники.

Станом на 21 вересня до Умані прибули вже 20 тисяч хасидів. Приїздять через Польщу, Словаччину, Угорщину, Молдову.

Ми почали фіксувати прибуття в Україну паломників-хасидів кілька тижнів тому. Спочатку це були невеличкі групи. Спершу по кілька сотень на добу, а потім по кілька тисяч. Основна кількість приїхала за останні п’ять днів.

— За нашими оцінками, в Україну за ці кілька тижнів заїхали понад 35 тисяч хасидів. Переважно вони заїжджали саме організованими групами, — додає Андрій Демченко.

Подекуди паломникам доводиться відмовляти — через проблеми з паспортами, заборону на в’їзд в Україну (за порушення українських законів раніше) тощо. Не всі з них знали, що мають заборону, проте були й ті, хто наважився спробувати заїхати в Україну навіть після порушень місцевих законів.

Вікна-Новини докладно ділилися, чому на святкування хасиди приїздять саме в Україну.

