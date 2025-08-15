Рош Га-шана — що це за свято та чому саме в Україну приїжджають хасиди

Чимало людей звикли вважати, що доля визначається лише один раз у дитинстві та діє протягом життя. Однак деякі віряни впевнені, що саме у свято Рош Га-шана, яке вважається юдейським Новим роком, Бог визначає долю людини.

Святкування зазвичай припадає на кінець вересня або початок жовтня. У 2025 році Єврейський Новий рік Рош ха-Шана відзначають з 22 по 24 вересня.

Після цього розпочнуться десять днів каяття, під час яких, згідно з віруваннями, Бог може змінити своє рішення та посприяти позитивним змінам у життях деяких людей.

Як святкують Рош Га-шана

Більшість вірян намагаються святкувати Рош Га-шана вдома разом із сім’єю. До цього закликають і багато авторитетних рабинів. Однак деякі юдеї, особливо представники течії хасидизму, часто вдаються до паломництва.

Якщо перший день свята припадає на суботу, то деякі віряни збираються на березі водойми, щоб вивернути кишені та висипати залишені крихти у воду. Це означає, що ці люди позбуваються своїх давніх гріхів.

Що їдять на Рош Га-шана

Оскільки більшість юдеїв відзначають Рош Га-шана у сімейному колі, то заведено влаштовувати святкову трапезу. Зазвичай усі продукти та страви мають своє значення та, за повір’ям, теж можуть вплинути на те, яким буде наступний рік.

Під час святкування Рош Га-шана на столі мають бути буряк, морква, цибуля-порей, мед, яблука, які символізують прощання із супротивниками. А ось, наприклад, фінік має посприяти тому, щоб усі вороги зникли з лиця землі.

Гранат на трапезі може примножити заслуги людини перед вищими силами.

Однак є продукти, яких зовсім не можна вживати. Це стосується кислої та гіркої їжі, яка, за віруваннями, може накликати горе та біду. Також потрібно утриматись від горіхів, що можуть притягнути гріхи.

Чому юдеї приїздять в Україну на Рош Га-шана

Чимало представників хасидизму, що є течією юдаїзму, приїздять до України. Річ у тім, що в Умані похований праведник Нахман, який був правнуком засновника хасидизму.

В останній рік свого життя саме перед Рош Га-шана він заповів, щоб віряни приїздили на місце його поховання та святкували разом із ним Новий рік. Чоловік помер у 38 років, після чого його поховали на кладовищі жертв єврейських погромів.

Радянська влада свого часу закрила доступ до поховання, але після розвалу СРСР паломники почали приїздити в Умань, щоб провести свято разом з праведником Нахманом.

Зараз чимало вірян вважають, що якщо зустрінуть Рош га-Шана саме на місці поховання свого вчителя, то рік буде щасливим. Тому навіть попри повномасштабну війну та попередження СБУ, тисячі хасидів приїжджають в Умань, щоб відзначити настання Нового року.

