Скільки перемог має Олександр Усик та які титули і нагороди має український спортсмен

Олександр Усик — видатний український боксер, який назавжди вписав своє ім’я в історію світового спорту. Читай, які чемпіонські пояси виграв спортсмен і скільки титулів має українець — в матеріалі.

Скільки перемог в Усика: рекорд у професійному боксі

Олександр Усик є непереможним у професійному ринзі — за кар’єру він провів 24 поєдинки без жодної поразки, при цьому у 15 з них перемагав нокаутом. А вже 23 травня 2026 року українець здобув ще одну — 25-у — перемогу у професійній кар’єрі.

У бою на фоні єгипетських пірамід у Гізі Олександр нокаутував нідерландського кікбоксера Ріко Верховена в одинадцятому раунді, затиснувши суперника в куті та поклавши його потужним ударом на канвас.

Таким чином, на сьогодні його рекорд становить 25 перемог у 25 боях при 16 нокаутах. Це робить його одним із найвидатніших боксерів в історії важкої ваги.

Чи програвав Усик — поразки в аматорській кар’єрі

На професійному рівні Олександр Усик ніколи не програвав. Однак до переходу в профі його кар’єра була не бездоганною. В аматорському боксі спортсмен провів 350 боїв, здобувши 335 перемог і зазнавши 15 поразок.

Ці цифри, втім, не применшують значення його досягнень — саме в аматорах українець виковував той характер і техніку, які пізніше зробили його абсолютним чемпіоном світу.

Серед найгучніших здобутків аматорської епохи — золота медаль Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні у напівважкій вазі.

Скільки поясів виграв Усик та які титули він має

Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі (2018–2019) та двічі у важкій вазі — у 2024 і 2025 роках.

У липні 2025 року в реванші за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександр переміг Даніеля Дюбуа у 5 раунді з 12 можливих. У бою з суперником українець захистив пояси WBA, WBC та WBO і здобув пояс IBF, що належав британцю.

Щоправда, згодом він відмовився від титулу WBO, тому наразі зберігає пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Після перемоги над Верховеном у Гізі під загрозою опинився передусім титул WBC — і Усик його успішно захистив, підтвердивши статус найкращого боксера планети.

