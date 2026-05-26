Сколько побед у Александра Усика и какие титулы и награды у украинского спортсмена

Александр Усик – выдающийся украинский боксер, навсегда вписавший свое имя в историю мирового спорта. Читай, какие чемпионские пояса выиграл Усик и сколько титулов украинец — в материале.

Сколько побед в Усике: рекорд в профессиональном боксе

Александр Усик непобедим в профессиональном ринге — за карьеру он провел 24 поединка без поражения, при этом у 15 из них побеждал нокаутом. А уже 23 мая 2026 украинец одержал еще одну — 25-ю — победу в профессиональной карьере.

В бою на фоне египетских пирамид в Гизе Усик нокаутировал нидерландского кикбоксера Рико Верховена в одиннадцатом раунде, зажав соперника в углу и положив его мощным ударом по канвасу.

Таким образом, на сегодняшний день его рекорд составляет 25 побед в 25 боях при 16 нокаутах. Это делает Усика одним из самых выдающихся боксеров в истории тяжелого веса.

Проигрывал ли Усик — поражения в любительской карьере

На профессиональном уровне Александр Усик никогда не проигрывал. Однако до перехода в профи его карьера была не безупречна. В любительском боксе Усик провел 350 боев, одержав 335 побед и потерпев 15 поражений.

Эти цифры, впрочем, не умаляют значения его достижений — именно в любителях украинец выковывал характер и технику, которые позже сделали его абсолютным чемпионом мира.

Среди самых громких достижений любительской эпохи – золотая медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в полутяжелом весе.

Сколько поясов выиграл Усик и какие титулы у него

Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (2018-2019) и дважды в тяжелом весе — в 2024 и 2025 годах.

В июле 2025 года в реванше за звание абсолютного чемпиона мира по тяжелому весу Усик победил Даниэля Дюбуа в 5 раунде из 12 возможных. В бою с соперником Усик защитил пояса WBA, WBC и WBO и получил пояс IBF, принадлежавший британцу.

Правда, впоследствии Усик отказался от титула WBO, поэтому сохраняет пояса WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе.

После победы над Верховеном в Гизе под угрозой оказался прежде всего титул WBC и Усик его успешно защитил, подтвердив статус лучшего боксера планеты.

