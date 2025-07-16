Олександр Усик — біографія, особисте, віра в Бога та інші факти з життя легенди боксу

Олександр Усик — жива легенда світового боксу, що є символом абсолютної непереможності. Напередодні бою з Даніелем Дюбуа Вікна зібрали найцікавіші факти з біографії спортсмена: скільки років Олександру Усику, які нагороди здобув та багато іншого.

Розповідаємо про життя боксера, його родину, віру в Бога та інші цікавинки.

Олександр Усик: біографія та нагороди боксера

Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі. Повний вік — 38 років. В дитинстві займався народними танцями, дзюдо і футболом. Певний час грав на позиції півзахисту юнацької команди Таврії.

Заняття з боксу розпочав у 15 років. Спершу тренувався під керівництвом тренера Сергія Лапіна. У 18 років (у 2005-2006 роках) Олександр Усик взяв бронзу чемпіонату Європи з боксу і переміг на чемпіонаті України з боксу в середній вазі (до 75 кг).

У 2008 році поїхав на Олімпійські ігри-2008 до Пекіна. На жаль, тоді у другому раунді він програв у бою з італійцем Клементе Руссо. Усик стверджував, що поразка була настільки болючою, що він навіть хотів піти зі спорту.

Натомість вирішив продовжувати шлях боксера та удосконалювати навички. У 2008 році почав займатися під керівництвом тренера Анатолія Ломаченка — батька ще одного боксера Василя Ломаченка.

Того ж року виграв на чемпіонаті Європи, а згодом здобув перемогу на чемпіонаті світу у 2011 і золото Олімпійських ігор 2012.

У 2013 році Олександр Усик підписав контракт із компанією братів Кличко K2 Promotions, під керівництвом якої розпочав професійну кар’єру. Одна за одною до боксера почали приходити перемоги та любов фанатів.

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У 2018 році він переміг російського боксера Мурата Гассієва, забравши собі чемпіонські пояси WBA, WBO, WBC, IBF та The Ring у першій важкій вазі (до 91 кг).

У 2019 році Олександр Усик перейшов у надважку вагу (понад 91 кг). У цій категорії здобув перемоги в поєдинках із Дереком Чісорою, Ентоні Джошуа і Даніелем Дюбуа.

Повністю закріпити статус суперзірки боксу вдалося завдяки двом боям з Тайсоном Ф’юрі. Перший відбувся 18 травня 2024 року у Саудівській Аравії. Тоді Олександр Усик став першим у XXI столітті абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, маючи пояси WBA, WBO, WBC, IBO та IBF.

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Другий бій-реванш 21 грудня 2025 році теж закінчився перемогою Усика над Ф’юрі. Невдовзі поєдинок запропонував ще один британський боксер Даніель Дюбуа.

Олександр Усик та його особисте життя

Боксер одружений з Катериною Хмелевською. Пара одружилася у 2009 році в Сімферополі. Вони виховують чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та однорічну Марію.

На початку повномасштабного вторгнення будинок Усиків у Ворзелі під Києвом опинився в окупації. Півтора місяця там мешкали окупанти, які розграбували майно та знищили будинок.

Згодом боксер відкрив власний благодійний фонд, який допомагає постраждалим людям в Україні.

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Усик — православний християнин, неодноразово акцентував на своїй вірі у Бога. Втім, чимало разів його засуджували за відвідування Української церкви Московського патріархату та близькі зв’язки зі священнослужителями цієї організації.

В інтерв’ю виданню The Ring, Олександр зізнався, що, на його думку, саме Господь веде його по життю:

— Це моя головна сила. Для мене Ісус — на першому місці, тому що я знаю: Господь щодня дає мені дар. Бог, Господь, Ісус — мій Бог дає мені силу щодня. Я ціную це.

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Він розповів, що кожного дня він читає молитви. Проте не всі сприймають його погляди.

— Я молюся щодня: за свою родину, за друзів, за свою країну і за всіх людей у світі. Бог чує — це дуже важливо для всіх людей, але дехто цього не розуміє. Але Господь — на першому місці.

Нагадаємо, що напередодні Усик заявив про закінчення спортивної кар’єри.

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